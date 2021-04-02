沒人要看歌仔戲？ 他曝演出台下照 網嘆：時代的眼淚
以古詩、文言文及閩南語參雜而成的歌仔戲，是早期台灣社會最興盛的娛樂活動之一，時至今日仍為相當具代表性的傳統表演藝術。不過隨著時代更迭，歌仔戲的文化逐漸式微，有網友就貼出一張歌仔戲的演出照，感嘆台下觀眾稀少，引發一番討論。
一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發出一張照片，畫面中可見歌仔戲的演員正在台上對戲演出，然而，台下卻相當空曠，觀戲的民眾只有零星幾人，相較過往盛況，讓原PO直言已經「越來越少人在看歌仔戲了」。
該文一出，網友紛紛表示認同，直呼「現在娛樂選擇太多了」、「時代的眼淚」、「小時候都自備板凳去搶位置」等；但也有不少人說「台南這邊廟口歌仔戲都要先卡位」、「那種大團像明華園還是會爆滿」、「我家這邊都挺多人的，而且還有人會佔位子，即使下雨天人也不少」，認為仍有喜愛歌仔戲的群眾。
部分網友則點出「這戲不是演給人看的」、「旁邊有廟就是給神明看的」、「酬神是歌仔戲的業務之一」、「這是演給神明看的，通常是生日或是信徒還願」，說明歌仔戲的文化意義；此外，還有人提出吸引人潮的建議，包含「加個小吃攤人潮就出現了」、「看過某個不知名歌仔戲劇團在謝神，小舞台可是聲光效果十足，鼓手非常搖滾狂暴，當時現場約有兩三百人」等。
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