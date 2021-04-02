童年十八般武藝！長大都忘光 小時候學過十大「最沒用才藝」

這些才藝你還記得哪些？

許多家長為了讓孩子在童年培養多元的興趣、認識自己的長處，會鼓勵小孩學習各種課堂之外的才藝，有些小孩更是同時學習兩種以上才藝，下午去上鋼琴班、晚上再去學珠心算，可說是十八般武藝樣樣精通。

不過長大後才發現，小時候學習那麼多技能，卻不一定對未來有幫助，也很難在生活中應用。今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友熱議小時候有學過哪些「無用才藝」，雖然長大後用不到，但許多人仍認為，在學習過程中獲得的喜悅與成就感是無價的。

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NO. 10 直排輪

穿上直排輪，再戴上安全帽與護具，既可以一個人自由自在地溜，又可以和三五好友一同玩樂，優雅地在溜冰場上享受飆速的樂趣，小時候覺得溜直排輪簡直帥氣度破表。

不過許多網友分享，長大後生活漸漸忙碌，如果沒有好友特地相約去溜冰，平時也沒什麼機會與場地可以溜，很容易就會荒廢這項技能，直排輪也因此被放在鞋櫃裡長灰。

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NO. 9 小提琴／中提琴／大提琴

很多人認為提琴類樂器非常優雅，小時候學會拉幾首樂曲後，還會穿上西裝、洋裝，開個小小的演奏會，邀請親朋好友來欣賞，長大後透過當時的表演影片回味，仍然覺得興味十足。

不過許多網友認為，樂器除了講究天分，還需要花長時間練習，否則很容易忘光，而且除非是要唸音樂班，不然學會這項技能對於職涯發展並沒有太大幫助。

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NO. 8 跆拳道／柔道／空手道

﻿許多家長會讓小孩去學習跆拳道、柔道、空手道等武術，希望孩子能因此增強體力，遇到壞人還可以防身。

網友分享，小時候學習這些武術，雖然的確有運動的效果，但倘若爸媽不再要求孩子去比賽贏獎牌，長大後自己就很容易怠惰不練習，身上的肥肉也因此越積越多，想要真正發揮防身功能，平時還是得保持固定運動習慣，遇到壞人才有體力擊退。

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NO. 7 象棋／圍棋／西洋棋

有網友分享，小時候受到《棋靈王》的熱血劇情影響，特地跑去學圍棋；也有家長為了培養孩子的專注力與腦筋靈活度，送孩子去學習圍棋、西洋棋等棋藝。不過網友認為，長大後除非加入特定社團，否則很難找到一起下棋的朋友，出社會後更難有時間靜下心好好下一盤棋，沒有經常練習的結果就是棋藝衰退。

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NO. 6 舞蹈

許多家長認為，孩子學跳舞可以增強肢體協調能力、矯正體態，特別是芭蕾舞看起來非常優雅、專業，是許多爸媽心中的夢幻才藝之一。不過很多網友覺得，舞蹈其實非常講究天份，對於有心、有天份的人來說，甚至到出社會後都還可以在尾牙上表演一下；不過對於沒興趣、沒天份的人來說，長大後通常都是舞步全部忘光。

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NO. 5 直笛

直笛因為價格便宜、體積小容易攜帶、門檻又低，成為高CP值的才藝選項，也是許多人小學課堂回憶之一。

不過也由於直笛好上手的特色，很多網友都認為，要把直笛吹到享譽國際是件難事，不太會將之視為值得深造的技藝，所以長大後不會耗費太多心力學習吹直笛，也有網友開玩笑表示，現在提到直笛都只有想起濃濃的口水味，怎麼演奏樂曲都忘光了。

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NO. 4 鋼琴／電子琴

受到「學音樂的孩子不會變壞」的廣告詞影響，許多家長都會讓孩子學習鋼琴，甚至孩子自己也會要求學鋼琴，家裡若擺不下鋼琴，家長還會買電子琴讓孩子練習，一學就是好幾年。

但是因為鋼琴、電子琴的體積都較大，長大後如果自己搬出來住，根本不太會在房裡多放一台琴佔空間，長時間沒有接觸琴鍵，有些人甚至退化到連五線譜都認不得。

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NO. 3 繪畫

同樣一張畫布，每個人卻能創造出截然不同的畫作，繪畫的樂趣就在於此，也有許多家長認為，孩子學畫畫可以培養創意與美感。

不過要畫得好非常考驗天份，有網友學了好幾年的畫畫卻還是不得要領，就實際層面來看，美術成績也沒有因此變好，還會被家長說「學畫畫不能賺錢」，漸漸就將畫筆收起來，連基本的美術知識都忘光。

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NO. 2 書法

由於「書法」給人的第一印象就是可以怡情養性、訓練專注力，很多台灣人小時候都學過這項才藝，家裡還會準備好筆墨紙硯，方便隨時練習。不過許多學過書法的網友分享，覺得書法字與硬筆字寫法仍有差距，所以會寫書法不一定會幫助字跡變美，更不用說現在每個人都使用智慧型手機、電腦，根本很少人會動筆寫字啦！

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NO. 1 珠心算

「打珠算盤」應該是許多人兒時的共同回憶！不只要學會打實體算盤，還要學會如何心算，小時候簡直覺得自己是個數學小天才。不過長大後才發現，珠心算只牽涉到最基礎的運算規則，這項才藝很容易被計算機取代，還有網友笑說「現在就連找到算盤都很難了」，也難怪很多人哀號「真的不知道為何要學珠心算」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年03月30日至2021年03月29日，共兩年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『小時候學過的沒用才藝』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎