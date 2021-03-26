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為何撿骨要拔往生者牙齒？ 網曝恐怖禁忌：會吃子孫
民眾會依照傳統習俗請專業人士幫忙將土葬的過世親人「撿骨」，整理後再放入骨灰罈內，但就有一名網友好奇「為何撿骨時，都要把牙齒拿掉，不能放入罈中？」文章曝光後引起大批網友討論，其中更有專業網友曝光這項傳統習俗隱含的禁忌。
這名網友在臉書社團「爆系知識家」PO文表示，他發現撿骨師習慣把頭骨的牙齒拔除，讓他不禁好奇「被撿骨師拔除的牙齒不都是身體的一部分嗎？為何不能放入骨灰罈？是不是有什麼禁忌？」
貼文一出立刻掀起網友熱議，大家紛紛留言，「會吃子孫」、「沒看到這篇我還不知道要拔牙」、「不然做齒模的怎麼練習？（誤）」、「因為會『牙起來』」、「就是不知道哪個人的說詞，然後一直流傳下來，奇怪火葬的怎麼不用拔！怪力亂神！」
其中，就有一名專業網友給出解答，牙齒是出生後才生，所以有代表人世間七情六慾的表現，「撿骨拔除代表拋開七情六慾，勿再掛念陽世間的事情，介入陽間則衍生出『有牙會吃後代子孫』的意思」，許多網友得知後紛紛大呼「長知識了！」
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