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默念「跟佛去修行」送別2嬤 她睡覺無奈被壓：我像佛祖？

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友分享參加告別式時心裡默念著「一路好走，跟著佛祖去修行」，但到了半夜卻被壓。示意圖／ingimage
女網友分享參加告別式時心裡默念著「一路好走，跟著佛祖去修行」，但到了半夜卻被壓。示意圖／ingimage

生離死別的場景令人傷感，但有一名擔任禮儀師的女網友就分享一段又好氣又好笑的靈異故事，日前她參加2場高齡離世的老奶奶們的告別式，她在心裡默念著「一路好走，跟著佛祖去修行吧」，沒想到當晚卻被這2位奶奶們「給壓了」，讓她無奈直呼「我看起來像佛祖嗎？」

女網友在臉書社團「靈異公社PO文表示自己是宮廟誦經師，同時身兼殯葬禮儀師，她分享某天跑了2場分別是95歲及92歲奶奶高齡離世的場合，兩位的照片看起來都非常慈祥，她也在告別式上默念著「奶奶，請妳一路好走，跟佛祖去修行吧」，祈願奶奶安詳離開人世。

然而，她回家睡覺到半夜時突覺「被壓」，她透露「是的，就是兩位老太太」，但坦言被壓的時候真的很火大，她心裡忍不住碎念著，「妳們都活到90多歲了，有事拜託人不能好好講嗎？一定要用壓的嗎？」便再耐心地跟奶奶們解釋，「現在不是我在廟裡的時間，麻煩請各位回本位，有需要幫忙請在我在廟裡的時候再告訴我」，等到奶奶們都回去後，她也難忍無奈地說「我叫妳一路好走，跟著我走有事嗎？我看起來像佛祖嗎？」

這段靈異故事讓網友們聽了忍不住笑意，紛紛留言「老人家誤會了，以為妳叫她跟妳回家...還是中聽？」、「阿嬤：這個女孩子我喜歡，想要帶回去當孫媳婦啦！」、「阿嬤第一次嘛，下次就知道了」。

靈異公社 禮儀師 阿嬤 告別式

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