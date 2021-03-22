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在停車場聊「送肉粽」遇詭事 當事人：講越詳細衪越快找到你

聯合新聞網 / 綜合報導
彰化常有「送肉粽」送煞法會。報系資料照
彰化常有「送肉粽」送煞法會。報系資料照

「每當你在陳述一件真實的事件時，故事中的靈體便會有所感應！」有一名彰化的網友分享，日前為處理父親開刀住院事宜，打算下午跟堂弟碰面，在坐捷運時看了手機裡的群組提到10日亥時有「送肉粽」儀式，隨後遇到堂弟時也順口和對方告知這件事，沒想到當兩人準備回程時，卻意外遇到一起離奇的事故。

原PO在21日於臉書社團「靈異公社」上分享，當下與堂弟碰面完準備離開時，想到先前在捷運上看到的送肉粽資訊，便跟堂弟提了一下，沒想到當在前往北市某停車場時，為了跨過入口的一扇生鏽鐵門，還特地把腳抬更高，沒想到卻感覺後腳右腳腳踝被人往後跩，讓他嚇得隔天馬上去拜拜。

對此，他也補充道，當時堂弟走在前面，而輪到自己跨過鐵門時，有看見前腳剛跨過，但在看著後腳要跨過那個鐵門小門檻時，雖然沒看到什麼東西，但卻感覺到「後腳右腳腳踝被人往後跩」。原PO也解釋說明「所以我很明確肯定我不是腳抬不夠高被絆倒，但我也沒看到抓我腳踝的手就是了。」

事後，原PO也被帶到堂弟家附近的土地公廟拜拜，隔天回台中也馬上去拜恩主公（關聖帝君），而回想事發當下和我堂弟聊到送煞儀式時，雙方用詞都無不禮貌，讓他直言「但或許那些未知的存在連被提及都不願意。」

「不論你與祂距離多遠，你描述的越多越詳細，祂越快能找到你…」原PO分享，自己雖從小鐵齒，卻因為鐵齒經歷過很多次靈異接觸，所以長大之後懂得敬畏，只是分寸似乎拿捏的不夠好。

靈異公社 送肉粽 土地公

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