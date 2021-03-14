快訊

直播／再傳挪威醫護打AZ疫苗後血栓 莊人祥下午2時記者會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

90年代超商霸主「小豆苗」 網友回憶：買電影票的好地方

聯合新聞網 / 綜合報導
90年代超商霸主「小豆苗」，勾起許多網友的童年回憶。圖擷自facebook
90年代超商霸主「小豆苗」，勾起許多網友的童年回憶。圖擷自facebook

台灣便利商店林立，提供的商品和服務更是應有盡有，然而隨著時代更替，也有不少店家消失在洪流中。近日有網友分享90年代超商霸主「小豆苗」，並懷念起童年回憶，照片曝光掀起廣大迴響。

原PO在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張照片，位在台中中華路上的「小豆苗便利商店」，曾是許多人放學後必逛的地方，早期店內販售許多傳統零食，其中最令大家印象深刻的，莫過於可以在此買電影票，而現今依然保留這項服務。

貼文一出，網友留言回應，「曾經在景美的小豆苗大夜班，蜜餞吃到飽」、「好懷念，基隆原本也有一間」、「變老豆苗了，時代的眼淚」、「這真的是小時候回憶」、「小時候的天堂」。

此外，不少人表示，「這家我常去，但我都買電影票」、「買日新電影票的好地方」、「大學都在這裡買電影票」、「去日新看電影一定要先去小豆苗」、「剛剛才去買電影票而已」。

便利商店

延伸閱讀

肉買回來要不要洗？問題掀網熱議 內行曝「正確方法」

買鹹酥雞要求多加一點蒜 回家打開一看超傻眼：肉在哪？

貨車闖橋下未注意限高「提前卸貨」 網笑：誰說頭過身就過

形象崩壞！孩子偷拍媽換衣服 照片曝光萬人笑：還活著嗎？

相關新聞

90年代超商霸主「小豆苗」 網友回憶：買電影票的好地方

台灣便利商店林立，提供的商品和服務更是應有盡有，然而隨著時代更替，也有不少店家消失在洪流中。近日有網友分享90年代超商霸主「小豆苗」，並懷念起童年回憶，照片曝光掀起廣大迴響。

71年前小吃店菜單曝光！ 網見「真實銅板價」嘆：好懷念啊

台灣小吃店滿街都是，環境乾淨、菜色簡單卻受到民眾歡迎，日前就有一名網友分享「71年前的小吃店價格」，可見菜單上販售的餐點種類多元，但價格最貴卻也不超過6元，讓許多網友看了直呼未免太便宜了。

她一人搭電梯卻發出超重鈴聲 求助陰陽眼朋友結局超毛

每部電梯為了安全考量，都有搭乘限制，只要超重就會發出警示音來提醒，一名女網友日前下班時搭公司的電梯下樓，但中間停了好幾次，而且開門後都沒有人，甚至還發出超重警示音，讓她嚇得奔出電梯，沒想到事後詢問一位有陰陽眼的朋友，得到的答案更讓她花容失色。

誰沒做健康操、吹直笛、養蠶寶寶？30大難忘的台灣小學課堂回憶

正在看這篇文章的你可能已經距離國小時期，有數十年以上之久。網友說得好，小學是除了醫學院之外，每個人停留最久的地方～那時候腦袋還不成熟、思想三觀也都還沒就定位，就是一輩子最好傻好天真的可愛時期啊！N年後回想起來，這六年的小學生涯裡可是充滿了各式各樣超（ㄍㄨㄤ）級（ㄍㄨㄞˋ）難（ㄌㄨˋ）忘（ㄌㄧˊ）的回憶。

夢到藍衣男緊張告知「你家出大事」 她驚醒後阿嬤竟真的走了

有些人有特殊體質，能夠看見一般人看不到的東西，甚至可以夢到預知夢。一名網友分享真實經歷的故事，因阿嬤生病所以她常常去醫院探望，有天睡午覺時，夢到一位男子緊張地告訴她，「你們家出大事了，有人過世了！」，醒來後姊姊竟接到醫院通知「阿嬤過世了」，令她至今都認為整件事相當奇妙。

哪款泡麵味道不變？網曝「這品牌」：去超市必囤貨

泡麵方便料理又好吃，是不少人心中的宵夜首選，市面上也販售眾多品牌及口味，因此有網友好奇「哪款泡麵至今味道一樣好吃」，問題曝光掀起一陣熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。