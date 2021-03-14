90年代超商霸主「小豆苗」 網友回憶：買電影票的好地方

台灣便利商店林立，提供的商品和服務更是應有盡有，然而隨著時代更替，也有不少店家消失在洪流中。近日有網友分享90年代超商霸主「小豆苗」，並懷念起童年回憶，照片曝光掀起廣大迴響。

原PO在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張照片，位在台中中華路上的「小豆苗便利商店」，曾是許多人放學後必逛的地方，早期店內販售許多傳統零食，其中最令大家印象深刻的，莫過於可以在此買電影票，而現今依然保留這項服務。

貼文一出，網友留言回應，「曾經在景美的小豆苗大夜班，蜜餞吃到飽」、「好懷念，基隆原本也有一間」、「變老豆苗了，時代的眼淚」、「這真的是小時候回憶」、「小時候的天堂」。

此外，不少人表示，「這家我常去，但我都買電影票」、「買日新電影票的好地方」、「大學都在這裡買電影票」、「去日新看電影一定要先去小豆苗」、「剛剛才去買電影票而已」。