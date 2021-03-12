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71年前小吃店菜單曝光！ 網見「真實銅板價」嘆：好懷念啊
台灣小吃店滿街都是，環境乾淨、菜色簡單卻受到民眾歡迎，日前就有一名網友分享「71年前的小吃店價格」，可見菜單上販售的餐點種類多元，但價格最貴卻也不超過6元，讓許多網友看了直呼未免太便宜了。
一名網友在臉書社團「老照片交流道」發文分享「71年前的小吃店價格」，只見他貼出一張位於台北市萬華區的小吃店舊式宣傳菜單，店內的菜色多樣，麻婆豆腐、魚香肉絲、回鍋肉、紅燒肉及茉芋燒鴨等皆有販售，不過這些菜色在當時最貴也只要6元，其中小籠包、鍋貼、水餃等主食更只需花3元5角、3元8角就可以享用到，讓許多網友看了直呼不敢相信！
71年前的小吃店傳單曝光後引起網友熱烈討論，大家紛紛留言感嘆，「如果現在還有這樣的價格，我可以存好多錢啊」、「這是早期的餐票～我覺得好懷念喔」、「童年的回味」、「記得民國55年在四平街、伊通街口麵攤吃過7元牛肉麵」、「這才叫銅板價！」、「民國60年我吃一碗豐盛的麵只要1塊錢！」
不過，也有資歷豐富的網友透露，「在71年前，這家是很高檔的餐廳！」、「記得民國56年，門口來賣豬肉的1斤22元，那時我父親陸軍上校月薪好像800元，所以看這張萬華食堂小吃價錢…對眷村家庭還是相對蠻貴的，那時日常是看看就好了」。
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