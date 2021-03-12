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她一人搭電梯卻發出超重鈴聲 求助陰陽眼朋友結局超毛

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友日前下班搭電梯時，竟遇到多次門開啟後沒有人的情況，甚至還發出超重警示音，嚇得她奔出電梯。 圖／ingimage
一名女網友日前下班搭電梯時，竟遇到多次門開啟後沒有人的情況，甚至還發出超重警示音，嚇得她奔出電梯。 圖／ingimage

每部電梯為了安全考量，都有搭乘限制，只要超重就會發出警示音來提醒，一名女網友日前下班時搭公司的電梯下樓，但中間停了好幾次，而且開門後都沒有人，甚至還發出超重警示音，讓她嚇得奔出電梯，沒想到事後詢問一位有陰陽眼的朋友，得到的答案更讓她花容失色。

這名女網友在《Dcard》寫道她工作的單位在29樓，日前深夜下班時準備搭電梯下樓，一開始停在28樓並且開門，但門外沒有半個人，原PO不以為意，以為是有人按了之後走掉，沒想到電梯又在24樓、21樓各停了一次，同樣開門後門外沒有任何人，這下讓她開始感到很緊張。

當電梯停在21樓準備關門時，突然間超重的鈴聲響了，但當時電梯裡只有她一人，原PO嚇到趕緊按開門鈕並跑出電梯，沒多久鈴聲就停了。之後她跑去搭貨梯，幸好貨梯有人，這才讓原PO安心許多。

原PO事後去找了一位看得見另一個空間的朋友，並詢問自己身邊是否有什麼東西？沒想到朋友竟然告訴她旁邊跟了3個「好兄弟」，接著就幫她收驚、喝符水淨身，之後朋友說已經走了兩個，還有一個仍跟著，然後就給了原PO一個護身符帶著。至於最後一個「好兄弟」什麼時候離開，朋友則表示「祂到了祂想去的地方時會離開」。

原PO貼文崩潰地寫道，「嗚嗚嗚，我怎麼知道祂什麼時候離開？大家有過類似的經驗嗎？你們遇到都怎麼做？我以後不敢一個人搭公司電梯了啦」。

網友們也紛紛安慰她，「心若不怕，氣場比祂們強，祂們也怕妳」、「妳越怕越容易有，只要妳心念正、磁場好，就不會遇到這些」、「單純只是電梯故障吧」、「通常朋友遇到這種事，我都直接建議去廟拜拜，進廟後不會跟進去，拜拜稟告神明，請神明幫忙就好，可以的話，擲筊求個護身符」。

Dcard 電梯

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