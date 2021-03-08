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意外錄到撞鬼瞬間！兩童直盯廚房暗處喊：它嚇到我了

聯合新聞網 / 綜合報導
面對廚房的小女孩疑似撞鬼，嚇得大哭之際，另一人仍開心地吃著飯。 圖擷自YouTube／Angel Ruiz
面對廚房的小女孩疑似撞鬼，嚇得大哭之際，另一人仍開心地吃著飯。 圖擷自YouTube／Angel Ruiz

不少民間習俗會有「小孩子比較容易看見鬼」的說法，日前有一支國外的YouTube影片疑似記錄到家中女兒撞鬼的時刻。影片中，可以看見有2名女孩正在吃飯，其中面對廚房的女孩莫名被嚇哭，坐在反方向的女孩則默默盯著背後漆黑的廚房數秒後，竟然也突然發出淒厲的尖叫聲，立刻拔腿狂奔。

據《太陽報》報導，目前在YouTube上有一部以「女孩們見鬼而逃」（Girls see ghost and run）為題的影片，至今已經突破120萬次點閱，更引起許多媒體轉發評論。影片中，起初是面對廚房的女兒開始不安的表示「它嚇到我了」，而坐在對面的另一個小朋友笑著安慰表示「沒事的」，甚至還試圖用其他怪聲音嚇對方。

沒想到，疑似撞鬼的女孩越來越不舒服，當被媽媽問到她在害怕什麼，女孩更明確指向廚房，接著便哭著跑到媽媽身邊，而原本還在嘲笑對方的女童自己轉過身去，且默默盯著廚房幾秒後，也突然發出一聲淒厲慘叫，瞬間推開面前的桌子拔腿狂奔。

另一位小女孩似乎也看見了不明物體，嚇得拔腿狂奔。 圖擷自YouTube／Angel Ruiz
另一位小女孩似乎也看見了不明物體，嚇得拔腿狂奔。 圖擷自YouTube／Angel Ruiz

影片最後，只看到媽媽與另外兩個女孩抱在一起，隨後鏡頭又轉回那個黑暗的廚房角落，仍是空無一人，不知道究竟是什麼讓兩名女孩嚇到痛哭失聲，而此影片也在網路上遭瘋傳，至今已突破120萬點閱數。

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