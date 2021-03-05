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時代眼淚！麥當勞第一代點餐卡曝光 這一項讓最多人討論

聯合新聞網 / 綜合報導
麥當勞。路透
麥當勞。路透

知名連鎖速食店麥當勞是許多大小朋友最愛光顧的地方，漢堡、薯條、可樂、薯餅等等美食都讓人百吃不膩。隨著時代演進，麥當勞也推出「甜心卡」、「點點卡」等促銷優惠，甚至也搶攻手機族群，開發出「麥當勞報報」APP，不過相信很少人看過第一代的麥當勞點餐卡，就有網友PO出點餐卡的照片，引起鄉民們的熱議

從這名網友在臉書「爆廢1公社」貼出的照片可看到，麥當勞點餐卡是張泛黃的紙，上面註明各種漢堡口味，還有副食、飲料、點心等，產品後面還標註價錢，底下則有「麥當勞林森中心」的蓋章以及地址、電話。

不過仔細一看，點餐卡上的電話只有7碼，而大台北地區是從1998年開始，將電話號碼的數字從7碼改成8碼，因此推測這張點餐卡至少有23年以上的歷史。

照片吸引眾人的目光，「第一次看到」、「這不是，第一代是72年的」、「看過應該都50歲了」、「電話還7位數」、「小時候麥當勞可是奢侈品啊」、「時代的眼淚，回憶啊」、「有啊，以前我就是麥當勞打工，那時候一小時53塊」、「以前就有外送了啊」、「這應該不是最早的…以前沒有炸雞」、「麥香堡就是大麥克」。

除了年代以外，多數人注意到的還是產品的價錢，以當時的物價來看算是蠻貴的，「難怪覺得以前麥當勞好貴現在覺得不貴，原來先漲起來放」、「那年代吃麥當勞是高貴的享受」、「還真沒看過，不過諷刺的是菜單上最貴的麥香魚和麥香雞如今卻成了最便宜的漢堡」、「哇塞！這個價格在那時候有錢人才吃得起啊」、「這張看起來麥當勞其實沒什麼漲價」。

有網友貼出早期麥當勞出的點餐卡，產品價格讓許多網友議論紛紛。 圖／翻攝自「爆廢1公社」
有網友貼出早期麥當勞出的點餐卡，產品價格讓許多網友議論紛紛。 圖／翻攝自「爆廢1公社」

爆廢公社 麥當勞

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