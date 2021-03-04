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半夜外送到墓仔埔！「導航突失靈」他嚇壞 網：還是新台幣嗎？
美食外送平台崛起，許多人看中懶人商機紛紛投入外送員的行列。一名外送員在半夜時接到訂單，抵達客人家附近後導航卻突然失靈，一眼望過去都是墓群，所幸客人雖然有順利來取餐，但過程中令他不禁冒冷汗。
一名網友在「爆怨公社」發文，她的男友是外送員，昨天凌晨回到家抱怨，「有個客人住在墓仔埔」，原來是半夜時男友接到訂單，到客人家附近時導航突然失靈，於是他決定打電話詢問對方，對方卻一直要男友找「標的物」，但放眼望過去都是墓群根本沒辦法找，最後雖然客人有順利出來取餐，但卻令他相當驚恐。
原po提到，男友在抱怨時，她腦中想像的畫面是「客人從墓裡走出來」，行車紀錄器的畫面中，可以看到一條田間小路上，道路相當黑暗只有路燈亮著，兩旁都是雜草堆及墳墓，在漆黑的路上穿梭，看起來相當恐怖。
網友紛紛表示，「騎到一半有人跳出來就真的很好笑」、「還好一路上都有路燈，辛苦了」、「幸好不是爬出來，那就真的嚇到丟食物出來了」、「真的有可怕」、「太刺激了吧」、「收到的錢…隔天還是『現代』的錢嗎？」，最後原po表示，「聽在地朋友說，這幾年才有燈的」。
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