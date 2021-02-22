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哪樣小菜是國人心目中的霸主？ 網一面倒點名「這兩味」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友日前在網路上好奇詢問，大家吃麵時的必點小菜是哪樣，引發熱議。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片
一名網友日前在網路上好奇詢問，大家吃麵時的必點小菜是哪樣，引發熱議。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片

台灣有「美食天堂」之譽，傳統的平民小吃廣受國人歡迎，而許多民眾在麵店用餐時，都會順道買些小菜來搭配。不過，一名網友日前在網路上以標題「小菜界的霸主是啥」發文，詢問網友們心目中哪一道小菜是最受歡迎的呢？此文一出，掀起網友們熱烈討論。

一名網友昨日(21號)在PTT八卦板上發文透露，「一般去麵店都想拿盤小菜來配，可惜荷包不夠，通常只能拿一盤」，並舉出豬頭皮、皮蛋豆腐、小魚花生、涼泮小黃瓜、豆乾、海帶、泡菜等熱門小菜，還在文章最後寫下想知道大家點餐時的必點小菜是什麼？

許多網友紛紛分享自己最愛的小菜，「豬頭肉、大腸」、「肝連、豬耳、粉腸」、「泡菜」、「四色豆」、「涼拌干絲」、「台式小黃瓜、韓式泡菜、日式蘿蔔」、「皮蛋豆腐，我唯一會做的拿手菜」、「涼拌海蜇皮」、「牛肉片」、「鯊魚煙」、「豆棗」、「涼拌鴨掌」、「毛豆」、「干絲拌香油超讚」、「花生」。

其中「豆干和海帶」是最多網友們所點名的道地小菜，「豆乾、海帶是基本盤，口袋夠深就追加滷蛋豬肉豬腸牛肉」、「豆干、海帶、土豆」、「當然是豆干、海帶、滷蛋四大天王」、「豆乾、海帶、滷蛋一盤」。

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