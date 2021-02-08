全聯驚見這款古早味禮盒 網友群呼：吃的是回憶

每到春節許多人都會安排時間向親朋好友拜年，伴手禮是絕對不可少的，台灣因為賣場、超商數量多，商品也非常豐富，民眾大多都會到這些地方選購禮物，一名女網友過年要回娘家，今天（8日）就先到全聯去買禮物，她看到一款古早味的禮盒，立刻決定要拿來送禮，其他網友看到照片也大讚「懷念的味道」。

原PO在臉書「我愛全聯-好物老實説」表示過年要到了，她也思考回娘家要準備什麼伴手禮，今天到全聯去選購禮物，逛來逛去發現一款「掬水軒酥餅」禮盒，大紅色外觀加上圓形的鐵盒，盒蓋上還印有6種不同造型口味的餅乾內容物，不變的造型讓網友們看了也勾起回憶。

許多人紛紛回憶這款好味道，「古早味~小時候都吃這個」、「小時候人家結婚都送這個」、「沒有掬水軒喜糖喔？有夾心的超懷念的」、「真的好吃，CP值高，我已當阿嬤了，36年前我結婚的喜餅」、「這個也太古早！小時候還拿這個盒子養蠶寶寶」、「吃的是回憶」、「還是以前的餅乾才有味道啊」、「腦海馬上想起廣告台詞，『金幣留給你，夏威夷我們去』」、「超愛餅乾中間有草莓果醬那個」、「鐵蓋封口會纏好幾圈透明膠帶，找頭都要用手指頭摳好久才找到，而且中間有紅色的果醬餅乾都會被先吃光，剩下的餅乾放到軟掉也沒人要吃」。

不過也有網友認為味道不如以前，「聽說味道變了」、「上星期買回去，已經沒有小時候吃的味道了」、「古早味，不過之前買過一次，沒有像以前那樣的好味道了」、「現在吃感覺有點粗糙」、「我去年買過，味道已經跟小時候不一樣了」、「以前覺得好吃，現在覺得普通」。