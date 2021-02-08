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她曝「小漫畫本」才是乖乖本體！千人爆共鳴：都為了玩具才買
知名零食「乖乖」自1968年上市，當時零食內曾附贈貼紙、文具、漫畫本、小車子等，到了2010年後即不再附贈玩具，當時吸引許多小朋友為了贈品購買。有網友貼出過去買的乖乖與內贈的漫畫本及玩具，直呼「當年買乖乖只為了裡面的小漫畫本」，引發不少網友共鳴。
有網友在臉書社團「爆廢1公社」發文表示，「想當年..買乖乖只是為了裡面的小漫畫本」，她貼出過去的乖乖零食與內贈的玩具，不只乖乖包裝上的玩偶造型與現在大不相同，當時零食內還會贈送玩具，甚至有送精緻的小漫畫本，相當有趣。
該篇貼文引發網友共鳴，吸引7000餘人按讚，其他網友則留言「好懷念的童年啊」、「現在只有空氣」、「還有小玩具，CP值很高的」、「小玩具跟小書才是本體」、「呃...透露出年紀的東西」、「小時候每天一包就是為了玩具」、「為了看小漫畫常在買」。
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