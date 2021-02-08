公公從軍48年「再也見不到媽媽」 她曝傳家寶勳章血淚故事

歷史上發生過多次戰爭，透過前人們的努力才換來現今的和平，有網友分享，民國19年出生的公公從17歲當兵到65歲，期間經歷過蔣中正、蔣經國任職總統的時期，為了當兵打仗，他再也沒有看過他的媽媽，現在家中牆上掛滿了認證勳章，讓她直呼「這是我家的傳家寶」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示，她先生的家庭為外省家庭，家裡的牆上掛了很多蔣中正、蔣經國簽章的勳章證書，都是靠公公努力一輩子換來的，公公在民國19年出生，在17歲時從軍，接著就一直沒有回家，當時他的弟弟還在媽媽肚裡。

從公公17歲後，就再也沒有看過他的媽媽，等他再次回到老家時，已是兒子18歲之時，公公的媽媽也早已過世。該網友說，公公還會大聊被砲彈追著跑的時期，如何躲砲彈等等，歷史課本上面的故事正是他經歷過的，「牆上這些是他一輩子努力而來的，現在都是我家的傳家寶」。

網友分享公公當兵得來的認證勳章。圖／取自 爆料公社

其他網友則留言「謝謝，有他們當年守護中華民國，我們今天才能過著安逸的生活」、「保家衛國一輩子，出生入死，偉大，敬禮，辛苦您了」、「歷史不能被遺忘，但是很多人卻忘記了.....」。

也有不少網友回憶自家長輩的經歷，「因為他們走過國破家亡更加知道國家和平的可貴！我爸是19年出生，共產黨打進他家之前，我爸還是整天唸書的14歲屁孩國中生，突然學校關閉叫所有寄宿生回家，因爲家族在當地是望族我奶奶怕家族會遭受不幸，所以把我爸送軍隊，從14歲行軍到台灣才17歲，多次差點死在行軍的路邊，在來台灣的船上也是險象環生，來台灣之前行軍的日子每每都讓我爸想起紅了眼眶⋯家裡也有一堆的勳章不知道來源」。

還有人說「我爺爺奶奶外公也是外省人，爺爺是十萬青年十萬軍時，跟著蔣中正來台灣的！他們用自己的生命在保家衛國，再也沒有回去對岸過，這些歷史真的不能忘，前人的付出真的要感恩」。