南部人才知道！北漂族曝「隱藏美食」獲共鳴：吃過會懷念

台灣素有「美食王國」的稱號，各縣市都有當地的特色小吃，一名北上打拚的網友透露，非常想念南部的「豆菜麵」，可惜在北部都吃不到，貼文掀起不少南部人共鳴。

原PO在PTT發文表示，「我是北漂青年，很想念南部的豆菜麵，是不是這純樸的麵，跟我們北漂人一樣，不適合北部的繁華城市，所以才會沒見過豆菜麵呢？好想這道美食啊！」

貼文一出，網友留言回應，「物美價廉經濟實惠，以前回南部必吃」、「我台北長大，爸媽麻豆人，豆菜麵真的厲害，台北沒這種扁油麵，簡單甜蒜醬油包裹紮實彈牙麵條，再搭配清爽脆嫩的豆芽菜」、「西螺的豆菜麵超好吃」、「沒吃過的人，無法想像那種麵條的特別」、「我覺得很好吃，吃過真的會懷念」、「好餓，原PO害我懷念豆菜麵了」。

此外，也有人提到，「我記得三重也有豆菜麵，在碧華布街那條」、「宜蘭的羅東早市有賣，吃過一次覺得不錯」、「新北有賣！我在三重吃過」、「我台北人覺得好吃，有時看到會買，但北部真的不常見」。