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台灣哪部恐怖片最經典？ 眾影迷推1本土神作：長大不敢再看

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友問「台灣哪部恐怖片最經典？」沒想到，影迷們狂推同一部作品，直呼「長大還是不敢看」。圖片來源／ingimage
有網友問「台灣哪部恐怖片最經典？」沒想到，影迷們狂推同一部作品，直呼「長大還是不敢看」。圖片來源／ingimage

近年上映的恐怖電影《紅衣小女孩》、《屍憶》、《女鬼橋》等劇情詭譎，驚嚇效果絕佳，掀起影迷對恐怖國片的觀影熱潮。近日，就有一位網友發起討論「台灣有哪些經典鬼片？」，文章引起影迷熱議，其中多數人狂推同一部電影，紛紛回憶「長大不敢再看」。

一名網友在PTT八卦版發問「台灣有經典鬼片嗎？」他表示自己剛看完的《馗降：粽邪2》明明很恐怖，但爬文後發現網上幾乎是負評居多，讓他好奇「台灣出品的鬼片好像只有紅衣小女孩比較推？有沒有台灣拍鬼片的卦？」

文章曝光後引起許多喜歡看鬼片的網友發言回應，大家紛紛留言推薦，「以前有個林投姐八點檔，差點嚇死我」、「屍憶，恐怖度夠，劇情又很反轉」、「雙瞳，唯一讓我人生有惡夢的」、「雙瞳＞詭絲＞屍憶」、「趕屍艷譚」。

其中，許多網友也一致推薦1990年上映的電影《鄭進一的鬼故事》，「鄭進一的鬼故事，小時候看嚇爆」、「鄭進一說鬼故事根本經典」、「鄭進一的鬼故事，布袋戲那段氣氛很棒」、「叔叔我推鄭進一的鬼故事～」、「小時候看真的怕爆，長大不敢再看，人生噩夢」。

《鄭進一的鬼故事》是由音樂鬼才鄭進一一手包辦編劇、導演工作，雖然特效、拍攝手法不如現代電影，但民間故事傳達的恐怖效果十足，堪稱是本土恐怖片的經典之作。

PTT 電影

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