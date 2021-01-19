他收到阿公給「壹圓舊紙鈔」紅包 網友一看驚：無價珍寶

華人社會中，每到農曆新年時，長輩都會包紅包給晚輩，又稱為「壓歲錢」，其意思代表給予好運和祝福。一名網友在臉書PO出一張照片，原來是阿公給他的紅包，原PO很開心地收下，之後打開一看裡面的金額，卻讓他嚇了一跳，鄉民們看到照片也驚呼「無價之寶」。

從原PO在臉書「爆廢公社公開版」貼出的照片可看到一張細長型的「壹圓」紙鈔，外觀泛黃也有點破舊，上面還有國父孫中山的頭像以及發行銀行「臺灣銀行」字樣，在金額的兩旁還印有「限馬祖地區通用」7個字，原PO表示這是昨（18）日早上阿公包給他的紅包，而且這張紙鈔還是阿公年輕時在馬祖當兵時用剩的，照片一出吸引許多人的目光。

許多人驚豔地說這張紙鈔是無價之寶，「好好保留，這未來會是珍寶」、「這很有價值」、「裱框，有歷史懷舊意義」、「無價」、「以前一元就很大了」、「保存下來，以後搞不好會增值不少」。

其實像這類的舊紙幣也有收藏價值，市面上就有專人收購紙幣、酒類、古物等物品。據《百酒樓收購中心》官網解釋，像原PO這張紙鈔是屬於直式新台幣，民國38年時為了解決通貨膨脹引發的問題，執行4萬元舊台幣換1圓新台幣的政策，初期新台幣以直式為主，面額有壹分、伍分、壹角、伍角、壹圓、伍圓、拾圓、壹百圓。