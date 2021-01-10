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太冷啦！超保暖「阿嬤神毯」睡到流汗 網驚呼：這條大家都有

聯合新聞網 / 綜合報導
寒流發威，不少人選擇窩在家，蓋上棉被或毛毯暖身。示意圖。 圖片來源／ingimage
寒流發威，不少人選擇窩在家，蓋上棉被或毛毯暖身。示意圖。 圖片來源／ingimage

寒流發威！近期氣溫下降，許多山還下起雪來，不少人選擇窩在家，蓋上棉被或毛毯暖身子。而最近網上流傳一條超保暖的「祖傳神毯」，引起高度熱議，讓不少人直呼，「我家也有一條！」

一名網友在PTT發文指出，最近冷到縮起來，但開暖氣太貴，只好拿出祖傳的「紅色阿嬤毯」，隨便一蓋整個人都暖起來。

引起網上熱議的「阿嬤神毯」。 圖擷自PTT
引起網上熱議的「阿嬤神毯」。 圖擷自PTT

貼文一出，得到不少網友共鳴，「正在蓋！我家5件都阿嬤買的」、「這是神器，一件頂三件」、「這件真的是大家都有」、「阿嬤毯真的神」、「這幾乎可以當傳家寶！很難壞」。

也有網友指出，這件毯子其實不是拿來蓋的，是拿來墊著的，「這個比較適合鋪著當床墊，因為很重」、「墊在下面超保暖」、「墊在下面再蓋被子，睡到流汗」。

這麼冷的天氣下如果要出門，衣物專家建議民眾可以採取三層式的「洋蔥穿法」。最內層可穿發熱衣、排汗保暖衣；第二層可選擇毛衣、比較薄的羽絨衣或背心；至於最外層可穿上厚外套，像是厚羽絨、風衣、夾克等。

PTT 寒流 保暖

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