麥當勞17年前菜單曝光 「隱藏商品」讓他驚呼：好想吃吃看

麥當勞民國73年來台灣拓點，每回更新菜單都會停賣不少商品，讓許多人不捨直呼「好想再吃一次」。近日有網友挖出17年前的麥當勞自由搭配券，結果竟看到從未見過的「隱藏商品」，讓他整個又驚又喜。

原PO在「Dcard」發文表示，假日回外公外婆家玩，意外在房間發現麥當勞的優惠券，使用期限是民國92年，這張17年前的自由搭配券，莫非是甜心卡（買A送B）的前身。

令人眼睛為之一亮的是，民國92年麥當勞曾販售「醬蓋飯」，總共有3種口味，包括醬燒牛醬、辣茄雞醬、咖哩牛醬，單價一碗89元，驚人發現讓原PO直呼「不知道吃起來的味道怎麼樣，真想嚐嚐看」。

貼文掀起廣大迴響，眾人紛紛留言回應，「喔喔喔天哪好懷念」、「蓋飯我吃過，3個字不好吃」、「92年我只會點兒童餐，根本不知道有這些東西」、「92年也太久遠，我完全沒印象」、「只求奶昔回來就好」、「麥當勞以前還有板烤米漢堡，超好吃的」。