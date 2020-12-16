哪些絕版食物最讓人懷念？ 多人點名這款餅乾：找不到替代品

每個年代都有屬於自己最難忘的東西，不論是物品或食物，都會勾起兒時的回憶。有網友發文提到自己小時候吃過很多糖果零食，但有些東西等到自己長大了卻也消失了，讓他覺得很可惜，於是想問鄉民們「最懷念哪些絕版的食物？」

原PO在PTT寫道自己印象中小時候有一種零食是白色盒子，裡面裝的東西很像口香糖，可是吃起來外皮有點硬，是水果口味的，但現在都已經沒了，其他的還有美妍社的「檸檬尬冬瓜」，這些東西都是小時候他最愛吃的，但當時沒錢不能常買，長大有錢之後卻買不到了，讓原PO有點失落。

網友們也紛紛留言分享自己最懷念的絕版食物，「健素糖」、「圓柱型的三色冰」、「溫蒂漢堡」、「麥當勞奶昔，如果現在還有，我一定一次喝兩杯，小時候沒錢根本沒吃過幾次麥當勞」、「7-11的1元可樂、思樂冰」、「5元的科學麵，現在漲到12元到底是？」、「小騎士德州炸雞」、「還我焦糖冰炫風」。

當中有許多人點名的是「歐斯麥巧克力夾心餅乾」，「歐斯麥巧克力餅乾，都找不到替代品」、「歐斯麥巧克力餅乾+1 我可以一次吃一條」、「一定是歐斯麥，市場找不到跟它一樣的口感」。