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她向外國室友秀出「非常好色」！釣出上百人共鳴：台灣國小電腦課必學

聯合新聞網 / 綜合報導
網友向室友介紹非常好色，引發許多網友共鳴。圖／取自Dcard
網友向室友介紹非常好色，引發許多網友共鳴。圖／取自Dcard

美編軟體推陳出新，多數上班族都需要熟悉部分軟體使用方式。一名就讀耶魯大學的大學生表示，當地學生在國小就要學習基礎AI，她向對方表示，過去在台灣的小學生，接觸到的美編軟體只有「非常好色」，貼文一出釣出許多人的共同回憶，留言「國小電腦課都是教這個！」

一名就讀耶魯大學的大學生在網路論壇Dcard發文表示，她某次與室友聊到美編軟體，室友說當地小學生都會學到基礎AI，讓她相當驚訝，並表示在台灣的小學生，接觸到的美編軟體只有「非常好色」。

該網友向室友介紹，非常好色可以用來製作海報、設計明信片或卡片，且介面清楚易懂，很適合小朋友使用，不過她也說，小時候電腦課學非常好色時，都覺得很無聊，不過確實跟AI操作介面相比，非常好色真的相對很好操作。

網友向室友介紹非常好色，引發許多網友共鳴。圖／取自Dcard
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網友向室友介紹非常好色，引發許多網友共鳴。圖／取自Dcard
網友向室友介紹非常好色，引發許多網友共鳴。圖／取自Dcard

網友向室友介紹非常好色，引發許多網友共鳴。圖／取自Dcard
網友向室友介紹非常好色，引發許多網友共鳴。圖／取自Dcard

其他網友對此都相當有共鳴，留言「我知道，是不是透露年紀了」、「好懷念！國小電腦課都會用」、「以前最愛用這個做月曆跟卡片，好懷念喔」、「我都用來做課表哈哈」、「國小寒暑假作業封面都用這個做」、「我媽超愛這軟體」、「童年回憶」、「每次上課都學不同單元」、「國小電腦課的回憶」。

許多人對於非常好色的命名都曾有誤會，留言「那個好ㄏㄠˇ注音真的越描越黑」、「我以前都以為是什麼18禁的東西」、「以前國小看到老師電腦上有這個軟體，還不知道他是什麼，看到字面意思覺得老師怎麼這麼變態」。

網友向室友介紹非常好色，引發許多網友共鳴。圖／取自Dcard
網友向室友介紹非常好色，引發許多網友共鳴。圖／取自Dcard

不過多數人仍覺得非常好色對於進階設計而言不好使用，有人留言「我去年實習的時候，公司還要我用非常好色做工作，差點沒瘋掉，刪掉一個字，整個版面都跑掉，AI真的好用超級無敵多」。

大學生 Dcard

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