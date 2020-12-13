初次見到！婚宴炸湯圓配「紫色泥狀物」 內行人讚：國宴標準

參加喜宴除了一同見證新人的幸福時刻，相信不少人也期待吃到美味的菜色，其中「炸湯圓」是婚宴必備的招牌甜點，然而有網友初次見到此種組合的炸湯圓，而在場賓客看了也驚呼連連，貼文引起不少網友熱烈討論。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」分享一張照片，只見盤子內擺滿了紅白湯圓，並灑上香甜花生粉點綴，但中間卻有「紫色泥狀」的東西及一片鳳梨，原PO透露「炸湯圓吃過也看過，不過中間那個我真的第一次吃，請問一下，這道菜實際的名稱是什麼？」

貼文一出，內行人留言解答，「八寶芋泥，國宴標準的」、「中間那是八寶芋泥」、「八寶芋泥，這道甜點過年都會出現在我家桌上」、「八寶芋泥，裡面有八種料」、「這個桌菜不錯！台北很多只有炸湯圓，沒有芋泥」。

也有網友解釋這道菜色的含義，「芋泥（遇見你）、湯圓（圓滿），遇見你很美滿」、「芋見幸福，花好月圓」、「湯圓（花好月圓）、多子多孫（芋頭）、旺旺來（鳳梨片）」、「這是芋泥湯圓，意思是甜甜蜜蜜圓圓滿滿」。