爺爺炫耀「柴刀趕熊」…他長大發覺驚人事實 網笑：不想嚇壞孫子

即使是現代日本，熊隻出沒、侵擾民眾的事件仍層出不窮。最近就有一位網友，表示他爺爺常自誇當年和熊交手的事蹟，然而後來他看到新聞報導，才發現實際的狀況，比他爺爺說的還更跨張。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，一名twitter網友「ヨシサキネコム16g」日前在網路上分享，說他小時候常常聽自己爺爺告訴他，爺爺過去曾經被熊襲擊過，但當時爺爺拿著柴刀和熊對峙，最後竟然成功地趕跑了熊，似乎有意吹噓自己的英勇事蹟。

然而該網友在長大之後查到相關新聞，才發現事情比他爺爺說的還要誇張。根據報導記載，爺爺當時其實不是趕跑了熊，而是在獵人趕到之前，就靠著柴刀，自己成功殺死了熊。至於為何要「說謊」講成只是趕跑熊，他認為應該是爺爺都把熊殺了，還聯絡獵人這點自覺不好意思，所以才刻意捏造。

不過事實本身，反而還比虛構的故事誇張，如此反差也引來許多網友的驚嘆，表示：「這個捏造的方向和我想的不一樣」、「爺爺應該是不想嚇到小孩子吧」、「一定是怕孫子覺得爺爺是『能殺死熊』的恐怖人類，所以才故意不說吧」。