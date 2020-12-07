快訊

設計圖曝光！南投天空之星景觀塔2022年6月完工

山難如何「自救」？登山專家：當講自救為時已晚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

爺爺炫耀「柴刀趕熊」…他長大發覺驚人事實 網笑：不想嚇壞孫子

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友表示，過去他自己曾聽爺爺炫耀趕走熊的事蹟，直到近日他才查到相關新聞真相。示意圖，非當事熊隻。圖片來源／ingimage
一名網友表示，過去他自己曾聽爺爺炫耀趕走熊的事蹟，直到近日他才查到相關新聞真相。示意圖，非當事熊隻。圖片來源／ingimage

即使是現代日本，熊隻出沒、侵擾民眾的事件仍層出不窮。最近就有一位網友，表示他爺爺常自誇當年和熊交手的事蹟，然而後來他看到新聞報導，才發現實際的狀況，比他爺爺說的還更跨張。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，一名twitter網友「ヨシサキネコム16g」日前在網路上分享，說他小時候常常聽自己爺爺告訴他，爺爺過去曾經被熊襲擊過，但當時爺爺拿著柴刀和熊對峙，最後竟然成功地趕跑了熊，似乎有意吹噓自己的英勇事蹟。

然而該網友在長大之後查到相關新聞，才發現事情比他爺爺說的還要誇張。根據報導記載，爺爺當時其實不是趕跑了熊，而是在獵人趕到之前，就靠著柴刀，自己成功殺死了熊。至於為何要「說謊」講成只是趕跑熊，他認為應該是爺爺都把熊殺了，還聯絡獵人這點自覺不好意思，所以才刻意捏造。

不過事實本身，反而還比虛構的故事誇張，如此反差也引來許多網友的驚嘆，表示：「這個捏造的方向和我想的不一樣」、「爺爺應該是不想嚇到小孩子吧」、「一定是怕孫子覺得爺爺是『能殺死熊』的恐怖人類，所以才故意不說吧」。

日本

延伸閱讀

影／北海道推出「機器狼」擊退棕熊 人看了都會怕

93歲爺爺健身房報到32年 網見超狂背景喊「一定要敬禮！」

聽過「熊電」嗎？內行曝「南部老一輩才懂」 網喊長知識

影／水族館螃蟹大打出手「角角過招」 網友笑：影片有魔性！

相關新聞

爺爺炫耀「柴刀趕熊」…他長大發覺驚人事實 網笑：不想嚇壞孫子

即使是現代日本，有熊隻出沒，侵擾民眾的事件仍層出不窮。最近就有一位網友，表示他爺爺常自誇當年和熊交手的事蹟，然而後來他看到新聞報導，才發現實際的狀況，比他爺爺說的還更跨張。

激似吳奇隆！孫中山「鮮肉模樣」嗨翻網 查核中心滅火：那不是他

近日網上瘋傳3張「國父孫中山年輕時的照片」，讓人眼前一亮，濃眉大眼加上高挺鼻子，深邃的輪廓激似演員吳奇隆，讓不少女性為之傾倒。不過，台灣事實查核中心今（4）釋出調查報告，指出這些照片都不是孫中山，而是中國工程院院士王德民以及日本已逝世演員三船敏郎。

萬華喜相逢麵包店歇業 網淚喊：想念黑森林蛋糕、煙火蠟燭

開業33年的萬華「喜相逢西點麵包店」，在昨(30)日結束營業。不少老客戶聞之崩潰嘆息，許多人表示從小就吃他們家的蛋糕和麵包至今，傳統道地的蛋糕、麵包製法讓人回味再三，讓網友嘆：「這種傳統純粹的生日蛋糕現在越來越難找了」。

他秀40年前養樂多玻璃瓶 網喊「好懷念」：是童年的味道

養樂多是許多人童年的回憶，現在的養樂多為塑膠包裝，飲用方便。有網友秀出40年前的養樂多玻璃瓶，讓不少人直呼「好懷念」，不過也有網友都沒有看過玻璃包裝，紛紛留言「第一次看到」。

喜歡吃什麼食物代表老了？網點名「3指標」：專屬大人的味道

隨著年齡增長口味也跟著改變，有些食物小時候很討厭，長大反而變得超喜歡，對此有網友好奇發問「喜歡吃什麼東西代表老了」，貼文引起不少鄉民討論，其中「蔬菜3魔王」獲得最多人點名。

想不起歌名只記得前奏 失眠男發文「噔噔噔」鄉民幫神出來

每個人或多或少都有過這樣的經驗，腦子一股旋律響起，卻怎麼也想不起歌名，實在有點難受。一名網友因為面臨這樣的狀況，上網發文求助，不過他僅以「噔噔噔」前奏為資訊，原本沒抱太大期望，沒想到過了4個小時後，真的有人回答出正確答案，讓網友驚呆，「太神啦！」

喝養樂多「戳洞」還是「撕開」？業者道破玄機：這樣喝才正確

「養樂多」是日常隨處可見的飲料，小小一瓶看似不起眼，但好味道加上乳酸菌的健康形象，令人愛不釋手。而養樂多的瓶蓋，通常都是一張小小的鋁箔紙構成，選擇將其撕開，或乾脆直接在紙上戳洞的人都有。而最近養樂多業者總算公布了，到底哪種方法，才是正確的開瓶方式。

滷肉飯「必備配料」引激戰 他超厭惡這一味網卻狂推

傳統小吃雞肉飯、滷肉飯深受台灣人喜愛，無論是正餐、宵夜都可以來上一碗解餓，不過有網友表示，超討厭雞肉飯、滷肉飯必備配料「醃黃蘿蔔」，討厭程度甚至超過香菜。該篇貼文引來上千名網友留言激戰，有人說「超好吃，吃一碗飯要配三片」，不過也有人認為「都是色素，沾到白飯就討厭」。

吃辦桌一見水果盤上桌超傻眼 內行人曝真相「方便又衛生」

許多人都有參加過辦桌的經驗，傳統的流水席裡，澎湃霸氣的菜餚總是讓人感到驚艷，但有網友PO文抱怨去吃辦桌，結果水果盤一上桌讓他看傻了眼，盤子上只有一種水果而且沒有擺飾，原PO直呼第一次看到這樣上菜的，但有內行人點出重點，表示這樣才聰明。

媽買唱歌玩具卻聽見「經典台語老歌」 網笑：教小孩早日認清愛情

許多家長會買兒童玩具送給家中小孩來增加互動，或是搭配放鬆悅耳的兒歌哄小孩入睡，但有一位女網友日前買了一隻「跳跳鼠」會一邊跳動一邊唱歌的兒童玩具，沒想到它竟然還會演唱經典台語老歌《愛情的騙子我問你》，讓全網笑翻直呼「早日教小孩認清愛情啊！」

聽過「熊電」嗎？內行曝「南部老一輩才懂」 網喊長知識

閩南語深受日語影響，有些熟悉的詞彙其實是從日語演變而來，然而台灣人在用字遣詞上仍有地域差異。一名女網友透露，自己跟10個人說「熊電」，有8個人都滿頭問號，讓她無奈地說「別跟我說老一輩才講這個詞」，貼文掀起眾人熱議。

童年回憶！賣場驚見「經典神飲」 網歪樓：泳裝辣妹沒變老

小時候喜歡喝的飲料，隨著時代變遷逐漸被新口味取代，因而消失在市面上。然而一名網友日前逛全聯福利中心時，意外發現絕版20年的「經典神飲」，當下立刻買回家享用，照片在網上曝光，勾出不少人的童年回憶。

熱門新聞

不只口罩！全聯「請支援收銀」再印成商品販售 網友直呼太貴

草莓別只沾煉乳！老饕推「邪惡甜點」 加碼曝光隱藏版吃法

台鐵對號座被阿嬤佔據不肯走 他無奈：全車都在看怎麼趕？

新竹男女搭車「坐天窗外」兜風 網傻眼：風之呼吸？

爺爺炫耀「柴刀趕熊」…他長大發覺驚人事實 網笑：不想嚇壞孫子

先別管炭治郎了！超人氣「動漫10大劍士」 台詞紅成謎因

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。