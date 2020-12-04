激似吳奇隆！孫中山「鮮肉模樣」嗨翻網 查核中心滅火：那不是他

近日網上瘋傳3張「國父孫中山年輕時的照片」，讓人眼前一亮，濃眉大眼加上高挺鼻子，深邃的輪廓激似演員吳奇隆，讓不少女性為之傾倒。不過，台灣事實查核中心今（4）日釋出調查報告，指出這些照片都不是孫中山，而是中國工程院院士王德民以及日本已逝世演員三船敏郎。

網上瘋傳3張被稱為「孫中山年輕時的照片」，引發熱議。圖擷自台灣事實查核中心 調查報告

根據台灣事實查核中心指出，圖片的左邊與右上角男子為現年83歲的王德民，其中，左邊這張照片是王德民1955年就讀北京石油學院（現中國石油大學）的註冊入學照片。據悉，他帥氣的外表，在大陸還有「學霸版吳彥祖」封號，更謠傳他其實有瑞士血統，年輕時常被誤認為外國人，不過此說法不可考。

另外，事實查核中心也指出，在日本事實查核推廣協會（FactCheck Initiative Japan，簡稱FIJ）的幫助與合作下，「假國父年輕照」右下角的這位主角，在兩個電影網站都有看到類似面孔，並都稱該男子為三船敏郎，只不過樣貌與網上瘋傳的有些差異。

查核中心進一步查找到，由香港大學中文系教授陳煒舜撰寫的書籍《被誤認的老照片》中，可發現跟電影網站一樣的照片，書中也提到這張照片的身分為《羅生門》男主角三船敏郎年輕時的樣貌，還曾被多次誤植為汪精衛、蔣孝勇。雖然看起來跟網路瘋傳的這張照片有些不同，但香港影評人蒲鋒指出，照片經過不斷翻攝，會遺失一些細節導致變形，排除這些因素，照片主角確實像三船敏郎。這也意味著，網路上瘋傳的3張帥氣面孔，皆不是孫中山。