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他秀40年前養樂多玻璃瓶 網喊「好懷念」：是童年的味道
養樂多是許多人童年的回憶，現在的養樂多為塑膠包裝，飲用方便。有網友秀出40年前的養樂多玻璃瓶，讓不少人直呼「好懷念」，不過也有網友都沒有看過玻璃包裝，紛紛留言「第一次看到」。
有網友在臉書社團爆廢1公社發文，他貼出養樂多的玻璃瓶，上面由右到左寫著活菌酵母乳養樂多，還附上製造工廠的地址為台北縣新莊鎮中正路126號，該網友表示，「這瓶子超過40年了，喝過的舉手！」
有喝過的網友指出，這種玻璃瓶打開後，還有附上專屬的開罐針，並表示「我幼稚園及小學的時候，每天等送養樂多的來，一來，戳破蓋子，喝到滿滿的快樂耶！真是快樂的童年，有養樂多」，還有人說「哇！這個有年代了，小時候喝過，好懷念」。
還有網友留言「這真的懷念，瓶口還是一片有錫箔的圓紙片」、「以前小學有訂，喝時用圖釘把紙片弄開喝」。不過多數網友都沒有看過玻璃瓶裝的養樂多，紛紛留言「第一次看到」、「沒有看過第一次開眼界」、「酷，地址也很酷」。
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