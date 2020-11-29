喜歡吃什麼食物代表老了？網點名「3指標」：專屬大人的味道

隨著年齡增長口味也跟著改變，有些食物小時候很討厭，長大反而變得超喜歡，對此有網友好奇發問「喜歡吃什麼東西代表老了」，貼文引起不少鄉民討論，其中「蔬菜3魔王」獲得最多人點名。

原PO在PTT發文表示，有些東西小孩子和年輕人不喜歡，等到年紀夠大才突然開始喜歡，可能跟生活歷練和味覺變化有關，「像我小時候不喜歡吃苦瓜，長大卻好喜歡鹹蛋苦瓜，此外普洱茶也是，最近才發現普洱茶的真諦，想問大家覺得喜歡吃什麼代表老了？」

貼文一出，網友熱烈回應，「養生有機不吃外食，我媽就是這樣」、「開始看營養成分時」、「不愛和不敢吃冰，算是很明顯的指標」、「當然是無糖茶，小時候糖絕對是加好加滿，現在全糖完全不行」、「從覺得怎有人喝咖啡，到現在咖啡好香」、「開始養生、減醣減鹽、吃清淡」。

不過最多人提到青椒、苦瓜、茄子，「童年拒吃的紅蘿蔔、青椒、茄子」、「絕對是苦瓜和茄子」、「現在覺得苦瓜好吃」、「苦瓜、茄子真的是大人的味道」、「我承認我是青椒和秋葵」、「鹹蛋苦瓜！」