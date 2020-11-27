想不起歌名只記得前奏 失眠男發文「噔噔噔」鄉民幫神出來

每個人或多或少都有過這樣的經驗，腦子一股旋律響起，卻怎麼也想不起歌名，實在有點難受。一名網友因為面臨這樣的狀況，上網發文求助，不過他僅以「噔噔噔」前奏為資訊，原本沒抱太大期望，沒想到過了4個小時後，真的有人回答出正確答案，讓網友驚呆，「太神啦！」

一名鄉民日前在PTT分享自己因為前晚喝了酒，半夜起來上廁所時，腦中突然想起一首老歌前奏，但主旋律跟歌名怎麼樣都想不起來，還因為這樣失眠，他因此請求神通廣大的網友們幫忙，「我知道機會渺茫，看有沒有人知道，現在腦中一直充斥著這段弦律，煩死了」。

原PO分享該歌曲前奏，並強調節奏感很強：

噔噔 噔噔 噹噔（停） 咚咚 咚咚 噹咚（停） 嚕嚕嚕~ 督嚕嚕嚕~ 嚕嚕嚕~ 督嚕嚕嚕~ 噔噔 噔噔噔噔噔 噔噔噔噔噔 噔噔噔噔 督嚕嚕嚕~~ (進入主歌)

接著熱心的網友們開始幫忙，回答包括陳小雲的《愛情恰恰》、電影《魔鬼終結者》配樂，但可惜皆不是正解。

直到文章釋出4個小時後，有超神網友問，是不是詹雅雯的《望月想愛人》，讓原PO興奮直呼，「太強了！沒錯沒錯就是這首！」也驚呆眾網友，「 好神」、「這樣也能找到？」、「鄉民真的太強大！」