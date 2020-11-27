喝養樂多「戳洞」還是「撕開」？業者道破玄機：這樣喝才正確

「養樂多」是日常隨處可見的飲料，小小一瓶看似不起眼，但好味道加上乳酸菌的健康形象，令人愛不釋手。而養樂多的瓶蓋，通常都是一張小小的鋁箔紙構成，選擇將其撕開，或乾脆直接在紙上戳洞的人都有。而最近養樂多業者總算公布了，到底哪種方法，才是正確的開瓶方式。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日前該媒體發布問券，調查日本人喝養樂多時，瓶蓋是「撕開派」還是「戳洞派」，結果在3113的取樣結果中，「撕開派」占了71.6%、「戳洞派」占了24.3%，用其他方式喝的則有4.1%。

調查指出，撕開派的網友認為「撕開來比較衛生」、「這樣才能不留一滴全喝光」、「丟掉時也比較好做資源分類」。而戳洞派的網友則表示「瓶蓋很不好撕只好用戳的」、「用門牙戳開來」、「撕開派的人好像很多？我是都用指甲戳洞啦」。

Jタウンネット隨後將這個調查結果告知養樂多本公司，並且詢問業者，是否存在著真正的「正確開法」。對此，養樂多公司表示，站在業者開發的預期，是比較推薦客人使用「撕開」的方式打開養樂多瓶蓋。

業者指出，在打開養樂多之前，先把邊緣裙子狀的部分往上掀，全弄成一個平面之後，就會非常好撕。而如果用開洞的方式喝，鋁箔紙可能會不小心傷到手指，就算用工具戳開，喝的時候嘴唇跟舌頭也可能被刮到，因此不推薦客人使用戳洞的方式。

業者表示，只要把瓶蓋外圍攤開成平面，就會非常好撕開。圖擷取自 Jタウンネット

一瓶小小的養樂多，想不到也有如此玄機。或許感到瓶蓋不易撕開的人，下次可以試試看業者教導的方式，就可以比較容易打開瓶蓋。