滷肉飯「必備配料」引激戰 他超厭惡這一味網卻狂推

傳統小吃雞肉飯、滷肉飯深受台灣人喜愛，無論是正餐、宵夜都可以來上一碗解餓，不過有網友表示，超討厭雞肉飯、滷肉飯必備配料「醃黃蘿蔔」，討厭程度甚至超過香菜。該篇貼文引來上千名網友留言激戰，有人說「超好吃，吃一碗飯要配三片」，不過也有人認為「都是色素，沾到白飯就討厭」。

有網友在臉書社團「爆怨2公社」發文，他貼出一張雞滷飯的照片，並將飯上的醃黃蘿蔔圈起，寫下「這大概是我覺得，比香菜更討厭的東西！」他表示，照片中的雞滷飯店家位在台北忠孝新生附近，並不是南部口味。

此篇貼文吸引超過千名網友留言論戰，喜歡醃黃蘿蔔的人留言「這個好吃耶」、「配上這片魯肉飯味道立馬升級一個檔次」、「小時候零用錢買福利社油飯，最喜歡就這個」、「雞肉飯滷肉飯一定要有，不然少一味啦」、「好吃我都叫老闆多放幾片」、「兒子都搶著吃、我們都愛吃，拜託老闆加購幾片，不然小孩都搶到吵架」。

而討厭醃黃蘿蔔的人則表示「厭惡」、「死鹹，不喜歡」、「這不是好東西」、「我是到厭惡，沾染到白飯的部份也讓我感到討厭」、「這個色素很多，我不喜歡」、「黃色瓜瓜都丟掉」、「我也覺得難吃」、「這都是色素，超不健康」。