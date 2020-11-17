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媽買唱歌玩具卻聽見「經典台語老歌」 網笑：教小孩早日認清愛情

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友買了唱歌兒童玩具給女兒，卻發現兒童玩具竟然會唱經典台語老歌《愛情的騙子我問你》，讓網友全笑翻。圖為示意圖。圖片來源／ingimage
女網友買了唱歌兒童玩具給女兒，卻發現兒童玩具竟然會唱經典台語老歌《愛情的騙子我問你》，讓網友全笑翻。圖為示意圖。圖片來源／ingimage

許多家長會買兒童玩具送給家中小孩來增加互動，或是搭配放鬆悅耳的兒歌哄小孩入睡，但有一位女網友日前買了一隻「跳跳鼠」會一邊跳動一邊唱歌的兒童玩具，沒想到它竟然還會演唱經典台語老歌《愛情的騙子我問你》，讓全網笑翻直呼「早日教小孩認清愛情啊！」

女網友在臉書「爆廢1公社」PO文，她表示日前去買了一隻兒童玩具「跳跳鼠」給女兒玩，跳跳鼠會一邊震動彈跳、一邊唱歌，共有72首歌曲可以選擇，原PO覺得跳跳鼠既可愛又可以跟小孩互動便買了回家。

不過，原PO買回家後卻驚人發現跳跳鼠除了會唱經典兒歌外，竟然連經典台語老歌《愛情的騙子我問你》也會唱，這讓原PO哭笑不得，看著跳跳鼠一邊唱著經典台語歌一邊跟女兒玩耍的畫面，看來相當逗趣！

女網友買了唱歌兒童玩具給女兒，卻發現兒童玩具竟然會唱經典台語老歌《愛情的騙子我問你》，讓網友全笑翻。圖擷自爆廢1公社
女網友買了唱歌兒童玩具給女兒，卻發現兒童玩具竟然會唱經典台語老歌《愛情的騙子我問你》，讓網友全笑翻。圖擷自爆廢1公社

許多網友看後也大笑不止，紛紛留言喊買，「好可愛，立馬買一顆給鵝子」、「求賣場連結，想買」、「跪求購買網址」，還有其他網友歪樓笑回「早日讓孩子認清愛情的真相」、「買到隱藏版了」、「這不錯！從小灌輸男人的嘴不能信...」、「儘早學會保護自己啊！愛情的騙子」。

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