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懷念回數票時代嗎？網一面倒曝「致命缺點」：etag方便許多

聯合新聞網 / 綜合報導
國道高速公路的回數票。圖擷自facebook
國道高速公路的回數票。圖擷自facebook

國道高速公路全面實施ETC電子系統後，人工收費回數票已走入歷史，近日有網友發文回憶車子開過收費站的場景，並透露當時的心情，因此他不免好奇「大家懷念回數票的時代嗎」，貼文掀起眾人熱議。

原PO在PTT發文表示，「以前高速公路設有收費站，經過時需停下來繳交回數票或現金通行費，繳交完後即可踩下油門奔馳而去，像是賽車進維修區再出發一樣的感覺，但也造成某些路段可以採取投機的方式躲收費，常在市區上班的走高速公路不需繳費，記得國道3號某路段有保留收費站的遺跡，大家會懷念那個年代嗎？」

貼文一出，網友們留言回應，「非常不懷念，常常進站前都塞車，嚴重影響行車順暢」、「導致塞車原因之一，完全不懷念」、「不只影響順暢度，也影響油耗，換電子感應後不知道累積省下多少油」、「過年過節塞車已經很討厭了，每經過一個收費站還驟然減速」、「應該說會回憶，但不懷念因為電子方便許多」、「etag是政府最棒的策略」。

eTag 高速公路 PTT

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