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她學爸爸把肉醬整罐燒熱再配饅頭 「吃的是滿滿的回憶」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友將肉醬罐頭燒熱後再配白饅頭吃，吃在嘴裡感受到滿滿的回憶。 圖／翻攝自「我愛全聯-好物老實説」
一名女網友將肉醬罐頭燒熱後再配白饅頭吃，吃在嘴裡感受到滿滿的回憶。 圖／翻攝自「我愛全聯-好物老實説」

許多人喜歡逛超市賣場，除了可以買到一些經濟實惠的商品之外，也可以尋找兒時回憶。一名女網友在全聯買了一罐肉醬配饅頭吃，她想起小時候爸爸都把罐頭直接拿去燒熱，一口肉醬吃在嘴裡感受到滿滿的回憶，網友們看了紛紛附和地說「我們家也是」。

這名女網友在臉書「我愛全聯-好物老實説」表示，自己小時候爸爸都會把一整罐的肉醬拿去燒熱，當時的她並不知道這樣會不會中毒，只知道吃起來溫溫熱熱的很好吃。如今長大後，當不知道要吃什麼的時候，原PO就會去全聯買一罐肉醬，並照著爸爸的作法把罐頭加熱，再配個白饅頭吃，讓她直呼「原來吃的不是肉醬，吃的是那滿滿的回憶啊」。

貼文釣出許多同好者的回憶，「我們家以前也是這樣吃的，懷念」、「有時候吃的不是美味，而是回味」、「我也會去買，吃的的確是兒時的回憶」、「小時候我爸也是這樣整罐拿去燒，配個白饅頭，超熟悉的畫面」、「很多登山者也會直接燒罐頭加熱」、「大家的老爸都是這樣嗎？小時候我爸也是直接放上瓦斯爐加熱」、「小時候的颱風天，白吐司包廣達香，超讚」、「小時候帶便當阿嬤都會加這罐肉醬，好香啊」。

還有人分享吃法，「拌白麵條好吃」、「我都拿來塗白吐司夾蛋」、「臨時想吃麻婆豆腐，開一瓶加入豆腐熱一下，就可以扒好幾碗飯了」、「把油瀝乾，加點蕃茄醬拌麵，配飯絕配」、「油我會先濾掉一些，然後倒進平底鍋裡面加熱打個蛋吸掉多的油，再加蔥花關火淋在白飯」。

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