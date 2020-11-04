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婚宴菜驚見「炸雞腿」 內行曝：有吃有拿才能賓主盡歡！

聯合新聞網 / 綜合報導
傳統流水席是民俗筵席，菜色豐富有含意，其中「炸雞腿」令人懷念。示意圖。聯合報系資料照片／記者徐白櫻攝影
傳統流水席是民俗筵席，菜色豐富有含意，其中「炸雞腿」令人懷念。示意圖。聯合報系資料照片／記者徐白櫻攝影

參加婚禮時最期待的便是吃喜宴，除了沾沾新人的喜氣，也能享用美味菜色。有網友分享有次參加喜宴時，菜色到了尾聲卻上了一道「炸雞腿」，讓人感到十分驚奇，也讓原PO直呼「是不是我太淺了！」

一名女網友在臉書社團《美食公社》上發問，有次參加婚禮時，喜宴上卻出現一道炸雞腿，讓原PO十分驚訝也感到疑惑，因為原PO以前吃辦桌時沒有遇到這個菜色，與周遭兄弟姊妹討論後決定上網發問「以前辦桌真的會有炸雞腿？」

文章發布後引起網友熱烈回應，「以前辦桌一定有一道炸雞腿」、「比較常出現廟會桌吧，不過這老式炸雞，味道現在少見，跟八寶丸同味」、「小時候吃辦桌一定會有炸雞腿，只是長大後就沒看過這道料理了」、「懷念有炸雞腿的流水席」、「有，而且很好吃」、「天吶！辦桌菜好懷念啊！這才是最好的辦桌宴客方式啊」。

但也有內行人表示，「以前的古早味辦桌最後都會出一道乾料，讓客人打包，雞腿、雞翅、明蝦、蝦棗『有吃又有抓』」、「打包聖品」、「辦桌炸雞腿是準備給客人外帶的，因為吃桌菜就很飽了，雞腿吃不完給外帶，是鄉下人給人吃飽又有得拿，菜尾給包回家分享家人，賓主盡歡」、「現在比較少了，以前必吃，是讓賓客有吃飽喝足又有得拿的概念，是辦桌的靈魂所在」。

辦桌 喜宴 菜色

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