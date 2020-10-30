九份太美讓他想住下來 網友提2缺點勸退「會很累」

新北市的九份是國內外許多觀光客喜愛造訪的景點之一，不論人文、風景、美食等，都讓人著迷，就有網友發文寫道住在台北很久了，一直想住在鄉下地方，而九份的美景常讓他流連忘返，因此很好奇「住在九份或是瑞芳還有基隆什麼感覺？」

原PO在PTT寫道九份對他來說算是很特殊的景點，擁有絕佳的風景，每當心情不好難過的時候，就會和老婆兩人一起到九份逛逛散散心，讓煩惱都忘光。他說住台北久了，其實自己的夢想很簡單，就是和老婆兩人找一個鄉下地方住下來，有得吃喝、睡覺就夠了，也不需要孩子，因此他想問鄉民們住九份、瑞芳是什麼感覺。

貼文一出，有鄉民分享九份瑞芳的優點，「九份老街，推美食」、「那邊真的很不錯，侯硐也很棒」、「東北角風情啊，其實很美的」、「金瓜石比較讚」、「不用養貓，門外就會有貓蹲點」。

不過多數人則認為「天氣」和「遊客」是缺點，「感覺很容易下雨」、「冬天天天下雨很崩潰」、「你也得找的到工作啊，瑞芳工作很少」、「放假家門外塞滿車，出不去回不來」、「下雨很多天會很煩，然後腳力住久會變好」、「假日時候公車超難等，每次都只能走路回家，出去買飯也要排隊，很累」、「又濕又冷又陰天」、「觀光客多到搭車沒位子坐」。