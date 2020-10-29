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一台改裝拖車賣出明倫蛋餅好滋味 彰化員林創始店阿伯不在了

聯合新聞網 / 綜合報導
台中逢甲夜市知名的明倫蛋餅其實發跡於彰化員林，早先是由一位阿伯騎著改裝拖車在路邊販售。圖擷自爆廢1公社
台中逢甲夜市知名的明倫蛋餅其實發跡於彰化員林，早先是由一位阿伯騎著改裝拖車在路邊販售。圖擷自爆廢1公社

台中逢甲夜市的明倫蛋餅店相當知名，每逢假日經常擠滿人潮，深受觀光客喜愛。不過，近日就有網友透露，其實明倫蛋餅發跡於彰化員林，是由一位阿伯騎著改裝拖車在路邊販售，在當地留下好名聲，與現今的明倫蛋餅相差甚遠。

一名網友在臉書「爆廢1公社」PO文透露，大家對於台中逢甲的明倫蛋餅必定不陌生，但其實明倫蛋餅的創始店位於彰化員林，也不如現今來的氣派，僅僅是一輛由改裝拖車搭起的，每天固定停在路邊就開始賣起蛋餅。

然而，原PO也感嘆說到，當時會固定來擺攤的阿伯早在幾年前離世，而如今在台中逢甲知名的明倫蛋餅店似乎是阿伯的親戚所經營，但創始店的傳統滋味是最簡單又好吃的美味，是永遠屬於當代學生的回憶。

看到起初的明倫蛋餅只是由一台改裝拖車在作生意，許多網友也不禁感傷回應，「這是明倫學生的回憶」、「阿伯的口味無人可以取代」、「員林阿伯古早攤車才是正宗的...可惜阿伯已經到天上去了」。

還有部分網友吐槽現在位於台中逢甲的明倫蛋餅店，「開了發票味道就變了」、「排隊排一小時，吃第一口我就氣死」、「只吃過現在的明倫蛋餅，覺得不好吃耶！」、「現在的是在吃油蛋餅吧！整個都油」。

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