為何老人總懷念「以前治安佳」？網正反開戰曝2原因釀錯覺

常聽老一輩的人懷念從前，雖然各方面不夠便捷，娛樂也少，甚至生活可能清苦，然而社會治安卻較現在安定許多，真是如此嗎？有網友就此提出疑問，引起網友分成正反兩派辯論。

YouTuber Cheap在臉書發文感慨常有人懷疑過去治安良好，然後在他的記憶中，過去黑槍氾濫，黑道也很囂張，重大刑案層出不窮，反而是現在官員素質、人民水準都變好，且導入高科技辦案，治安比之前好很多。有網友因此好奇跑到批踢踢上發問：「到底為什麼老人會覺得以前治安比較好？」

據警政統計資料顯示，從2008年開始，刑案總數呈逐年下降的趨勢，然而數據歸數據，民眾對於治安好壞觀感仍有差異，「過去好」或「現在好」各有支持者，「以前治安明明超差」、「以前治安很差吧，有一段時期超多撕票案」、「綁架撕票案、十大槍擊」、「以前治安好鐵窗裝到滿，讚喔，老人真有邏輯」、「本來以前治安就比較好，50、60年代過晚上12點，路上幾乎沒人，哪像現在一堆飆車族，又生活都在外面啪啪造，治安爛透」、「現在治安好？隨機殺人，門口槍擊，精神病就沒事」、「以前沒那麼多路上隨機殺人」。

民國89年至108年全國刑案總數統計表。 圖／警政統計查詢網

依網友分析，造成老人感覺「以前治安較佳」的原因有二，一是過去資訊不透明，接收管道也少，「訊息量的問題」、「以前資訊不發達」、「以前消息不靈通，不是治安好，是你不知道而已」、「以前只有老三台」、「以前老三台報導太負面還會被叫去罵」、「消息出不去就是一片祥和呀」、。

其二則是科技發達且普及，社會大小事人盡皆知，產生社會負面事件很多的觀感。「以前如果隔壁縣市死了上百人，新聞沒報你也不知道，現在人人有手機&社群網站啊，資訊爆炸快」、「以前沒那麼多監視器、行車記錄器，媒體也沒那麼多，還不算自媒體或爆料平台，你就不知道哪裡有發生」、「因為現在到處都有監視器、行車紀錄器，畫面太多了」。

但也有人認為，「覺得過去比較好」只是人性表現，不用想太多，「貴古賤今，就愛拿過去來說嘴」、「那只是人性會懷舊。鄉民老了之後也會覺得年輕的時期社會比較穩定」。