古董罰單曝光！43年前「穿拖鞋騎車違法」 網見金額不敢置信

隨著時代的變遷，法律也跟著修正或廢除。日前一名網友在家中翻出民國66年的罰單，其中違規原因和罰款金額最讓人驚訝，古董罰單在網上曝光，勾起不少人的回憶。

原PO在臉書社團「宜蘭知識+」貼出距今已有43年歷史的罰單，只見違規事由不是超速或未戴安全帽，而是穿拖鞋駕車，而罰款金額是50銀圓，貨幣單位跟現在完全不同。根據刑法中的罰金數額，民國72年6月26日之前須乘以30倍，因此50銀圓換算下來是新台幣1500元，這金額在當時可說是驚人數目。

貼文引起廣大迴響，網友紛紛留言回應，「這是真的，記得小時候政府的規定是不能穿拖鞋騎機車」、「這條規定已經在民國75年廢除了」、「早期穿拖鞋及背心騎機車都會罰」、「4年级生的回憶」、「那個時代的平均薪資，這樣罰很重耶」、「這張具有教育歷史性的背景，值得保存」、「我爸被罰過，以前真有規定」。