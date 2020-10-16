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傳統麵包店被超商取代？ 網友揭3「自然淘汰」因素

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友好奇以前常到傳統麵包店買麵包，但如今麵包店越來越少，取而代之的是超商和一些大型連鎖麵包店。 圖／ingimage
有網友好奇以前常到傳統麵包店買麵包，但如今麵包店越來越少，取而代之的是超商和一些大型連鎖麵包店。 圖／ingimage

麵包是許多人喜愛又覺得方便的食物，以往都會到傳統麵包店購買，但隨著超商、超市的增加，甚至還有大型連鎖麵包店的加入，選擇性變得更多，一般麵包店或者穿梭大街小巷的麵包車則逐漸沒落，就有網友好奇想知道「傳統麵包店是不是都被超商幹掉了？

原PO在PTT發文表示小時候家附近的傳統麵包店在全盛時期就開了5家，以前都會去買剛出爐的麵包，但隨著超商如雨後春筍般地出現，這些傳統麵包店一間間的都收掉了，5家也只剩下1家，剩下的都是連鎖店。

雖然超商店數多，買麵包很方便，但大部分的麵包原PO都不想買。對於這些兒時回憶的麵包店消失，他很想知道原因是什麼，於是發文求助網友尋找解答，「是麵包生意不好做嗎，還是大家都寧可吃超商麵包？還是只有我家附近是這樣？」

有內行網友分析提出3個關鍵因素，「首先是難吃，台式傳統麵包店用料跟口味，有些真的是比不上超商麵包，沒兩把刷子的活不下。2.經營者老化，很多店的共同問題，5、60歲了沒人接班就收，做吃的很辛苦。3.口味無法創新」。

其他人也紛紛提出自己的看法，「好吃的傳統麵包店還有越做越大的」、「客層本來就不同」、「大者恆大，要嘛超商，要嘛在地知名或連鎖」、「在地好吃的還是屹立不搖，不過普通的就被幹掉了」、「健康意識抬頭吧，大家不愛吃麵包了，台灣的都又油又甜」、「被取代的大概是做那種便宜台式，然後賣和超商一樣價錢的」、「不好吃又比超商貴的自然就被淘汰了」。

PTT 超商

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