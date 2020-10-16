他難忘穿軍中雨衣像「人間煉獄」 老鳥曝：裡外都濕又很臭

當兵是許多男生必經的過程之一，雖然很苦，但軍中的人事物也讓人回味無窮。一名網友當兵時曾體驗過穿軍中雨衣的感受，讓他苦不堪言，他也好奇想知道其他人穿過的想法，於是在PTT發文詢問「一句話證明你穿過軍隊雨衣？」貼文一出隨即引來許多網友熱烈討論。

原PO寫道今年台灣的雨水偏少，這讓他忍不住想起當兵時的情景，在軍中若遇到夏天時，雖然熱歸熱，但要是碰到下雨的話，在外就得穿上軍中雨衣，又悶又熱那才是「人間煉獄」。原PO想知道其他人穿過的感受是如何，便問「該怎麼用一句話來證明你穿過軍隊的雨衣呢？」

貼文釣出眾多體驗過的網友發文表示難以忘懷那種味道，「聽說很臭」、「那個很噁心」、「黏又臭，天氣好要找機會翻過來曬」、「有生聞過最臭的味道」、「超噁，還要掛在置物櫃門上」、「陳年臭味」。

還有人抱怨軍中雨衣根本就是「雙濕牌雨衣」，「外面下大雨，裡面下小雨」、「會漏水好嗎，沒擋頭，久一點就進水了」、「外面濕，裡面也濕」、「比大黑垃圾袋還不透風」、「下雨穿裡面比外面濕」。

不過有網友猜測原PO所穿的應該是「兩件式」雨衣，一件式的「小飛俠」雨衣則比較好穿，「小飛俠很好穿吧」、「當年在成功嶺剛開始漸漸換成小飛俠，是我穿過最好穿的雨衣，拿到兩件式的都想哭」、「小飛俠＞雙濕牌」、「兩件式的超恐怖的，有夠悶」、「小飛俠很好穿，超防水」、「我們那時候是隨機發有兩種，拿到哪一種都是看運氣」。