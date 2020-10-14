國小合作社最夯的商品 網友一致認同這個：大家搶著養

對於七八年級生，國小最夯的合作社是最棒的回憶。網友在《批踢踢實業坊》上問「以前國小合作社最夯的商品是什麼？」，他表示印象中大家最喜歡的不外乎是水晶寶寶、姓名貼，從小就很羨慕同學們可以到合作社亂買，他詢問除了常見的小物，還有哪些熱門商品，其他網友看了回應「蠶寶寶跟桑葉」。

原Po表示「先說本魯90年代，印象中國小合作社大家很愛買的東西有幾個，水晶寶寶、姓名貼、強力磁鐵、軟橡皮，大概這些吧」，他解釋雖然這些東西自己都沒買過，但看到同學們買就能感受到他們的「財富自由」，他詢問「各位以前國小合作社最夯的商品是什麼？有卦嗎？」

網友看完都認為牠最夯「蠶寶寶跟桑葉」、「蠶寶寶必買，直笛忘記有沒有賣」、「蠶寶寶會有商人賣養好，準備吐絲的 」、「下課偷看蠶寶寶吃桑葉很療癒，變成蛾超噁」、「蠶寶寶國小大家搶著養」、「水晶寶寶福利社禁賣，所以我們都去雜貨店買」、「蠶寶寶，養到變很多女生的噩夢」。

也有人舉出懷舊小物「壓一壓會膨起來爆炸的整人包」、「像圓圓的塑膠膜包著的冬瓜茶，一個賣五元」、「珍珠板做的的玩具飛機，用橡皮彈出去可以飛很遠」、「泡水長大的恐龍，開花聖誕樹」、「以前點心只買得起蘋果麵包，覺得買熱食油飯的同學超有錢」、「以前的乖乖有玩具的」。