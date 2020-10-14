只有更慘沒有最慘！七年級十大崩潰衰事「教召延長只排第四」

我要寫個慘字！

有句成語叫做「生不逢時」，也許有些人不認同將一切的不順遂都怪罪於大環境，但你不能否認時空背景對一個人的影響甚鉅，今天小編就要替廣大的七年級生吐苦水，慘字都不知道寫了多少遍。

有網友打趣的表示「六年級是幸福，七年級是不幸，八年級是幸運」，七年級生們究竟經歷了哪些悲慘爛事？DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，統計出十大崩潰慘事，你是否也經歷過呢？

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第十名：分紅費用化影響甚鉅

2008年「員工分紅費用化」政策上路後，可是讓事業剛上軌道的七年級生哀鴻遍野。因為在該政策實施前，公司給員工的分紅不會列入帳面上的盈餘或虧損，大多企業也多會給予分紅當作薪資的一部分，但為了與國際會計準則接軌，實施分紅費用化後帳面清清楚楚，老闆要分紅也得經過股東的檢視，有些好康自然也消失。

雖然該政策美意是要保障股東的權益、減少作帳行為，但對於少了一筆「額外收入」的基層員工來說，真的虧啊～

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第九名：廣設大學學歷貶值

大家應該都聽過，爸爸媽媽總叨念著以前的大學有多難考，能考上就是鄰里之光，不少七年級也是以考上大學為目標，想著考上後未來就能一帆風順，但事與願違，正好也是在那個年代，為了減少學生壓力、提高高等教育教學容量，台灣開始廣設大學。

由於大學變多，滿街都是大學生，大學文憑不再物以稀為貴，在拚死拚活考進大學的人眼裡，心真的好痛好痛好痛，只能靜靜流下淚兩行。

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第八名：多元入學教改白老鼠

如果說憑藉努力考進前段班的大學能逃過學歷貶值的惡夢，多少會讓某些七年級生感到安心，但更令人坐立難安的就是教改啊～

多元入學的優劣暫不討論，但對於戰戰兢兢的考生來說，一點風吹草動都會刺激敏感的神經，聯考改制成學測與指考的確讓不少學生的心情受到影響。

說實話，這些變化有沒有導致考試失常不好說，但感受就是差啊（捶桌子），有種被抓住當白老鼠的感覺！

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第七名：SARS疫情歷歷在目

SARS是台灣歷經最恐怖的疫情之一，許多大型活動都迫停擺，70年次尤其慘，大一入學碰上921大地震、大四遇到SARS肆虐，人生中最青春的時刻都在哀戚的氛圍中度過。

更別說SARS也如同本次的新冠肺炎一樣，對海內外影響極大，企業不是被迫裁員就是不願意錄取新血，對當時畢業的人來說，工作真的好難找！

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第六名：少子化成年壓力大

物價飛漲加上獨立意識抬頭，不少人選擇單身或是成為頂客族，雖說這是個人選擇的自由，但卻成為社會少子化的隱憂。

當時台灣亞洲四小龍的光環不再，還有理應是事業起飛期，卻碰上金融海嘯的重挫，或是知識水平的提升讓人重新審視起生育的犧牲與責任，導致孩子生得少。這些孩子也就是七年級生，成年後要照顧家人，一家老少都扛在肩上，生活重擔也越來越重。

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第五名：金融海嘯導致經濟崩盤

當你開開心心地準備從碩士畢業，期待找到一間薪水、待遇都豐沃的公司時，卻遇上2007年金融海嘯，你會有什麼反應呢？

金融海嘯影響的範圍可是全球，不管書念得多高、想去多有前景的外商發展，都被迫在這場海嘯中載浮載沉，而且金融海嘯還帶來另外一件鳥事，那就是害人不淺的22K（擦眼淚），讓七年級生不爽到值得另開一個戰場大罵特罵啊！

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第四名：教召延長有當不完的兵

當兵好不好小編就先不討論，但搜集了一下網友討厭當兵的理由，不外乎是軍中制度有待改善，畢竟老兵欺負菜鳥的新聞時有所聞，不然就是對於人生另有規劃的人來說，當兵顯然是蹉跎到他們往理想邁進的時間。

七年級生不僅得服兵役，早點畢業的前段班甚至可能要當18~24月，後段班也要當11個月，當過兵的都是「後備軍人」，退伍後8年內都可能收到教召令，回到部隊接受召訓。不過受兩岸情勢影響，國防部近期正研擬教召新制，未來召訓年限將從8年延長至12～17年，真的是「恭喜」七年級生囉～（咬牙切齒）

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第三名：薪資凍漲22K領超久

到現在還是有人在嘲諷慣老闆只願意給22K，那你知道22K的由來是什麼嗎？其實22K是因應金融海嘯衝擊的對策，為了拯救低就業率，當時的政府提出「95-97學年度大專畢業生至企業職場實習方案」，鼓勵企業錄取找不到工作的應屆畢業生，薪水則由政府全額補貼，也就是22K。

原本是一項美意的政策，但或許正是因為設立的薪資標準，所以許多企業都將22K視為最低薪資的準則，領22K似乎被扭曲成對畢業生的恩惠，還不願意調薪，到現在還是有公司只願意開出22K的條件徵人，你說氣不氣！

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第二名：房價飛漲根本買不起房

前述提到薪資凍漲，那你猜什麼有漲呢？那就是讓人恨得牙癢癢的物價跟房價囉！五年級生搭上經濟順風車，買房不算難事，六年級多少還能在出社會時趕上經濟成長的餘波，苦的卻是碰上金融海嘯的七年級生。

若是家裡願意提供金援，買房也許不是天方夜譚，但2010年後台商投資房地產，以及都會區都更，這些都提升了房價，也把七年級生「成家」的夢想越推越遠，畢竟買不起房，真的很難有家的安心感…

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第一名：競爭壓力大被說草莓族

看了2~9名，是不是深刻體會到七年級生的慘況了呢？要說努力唸書，卻因為學歷貶值而前途坎坷，要講畢業後發大財，卻碰上金融海嘯從此22K纏身，心裡的苦真的很難三言兩語就講清楚的。

此外，七年級也有一批龍年寶寶，同期競爭壓力大，出社會後又得扛低薪、高物價的壓力，還得被享有時代紅利的前輩們嘴說是「草莓族」、「爛草莓」，真的很想讓七年級生們仰天怒吼，問問老天自己到底得罪了誰啊！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年10月15日至2020年10月13日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『七年級慘事』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎