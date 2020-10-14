回味經典畫面！首部007電影龐德女郎比基尼將出售 市值上千萬

第一部007電影《第七號情報員》中龐德女郎穿的白色比基尼，十一月將舉行拍賣，預估市值高達50萬美金（約合新台幣1438萬元）。

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，這套58年前演員安德絲（Ursula Andress）在戲中經典場景穿的比基尼，19年前由主題餐廳連鎖店好萊塢星球國際公司（Planet Hollywood）聯合創辦人以4.5萬美金（約合新台幣129萬元）標下，今價值翻漲超過10倍。

《每日郵報》指出，現年84歲的安德絲當年身穿這套白色戲服，腰配戴刀、手拿大貝殼從海裡出現的畫面，近幾十年來被翻拍無數次。18年前，荷莉貝瑞（Halle Berry）飾演龐德女郎時，也重現了這個比基尼經典畫面。

這套比基尼經典畫面讓當時默默無名的安德絲攀登演藝事業巔峰，連安德絲本人也認可「比基尼讓她成為世界知名演員」。骨董拍賣行員工錢斯（Brian Chanes）則封這套泳裝是「全球最著名比基尼」。比基尼拍賣將於11月12日至13日在網上和洛杉磯舉行。