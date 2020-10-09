他好奇哪種台灣麵包最有代表性？ 網推這兩款「台灣獨有」

各國都有麵包，也都有屬於自己專屬的口味，而台灣麵包店很多，賣的口味也很多樣化，有創新也有傳統經典，就有網友發文好奇想問哪一種台灣的麵包最具有代表性？多數人都力推「蔥花麵包」和「肉鬆麵包」是台灣麵包的經典。

原PO在PTT引用日本知名漫畫《烘焙王》的內容，裡面提到英國麵包、法國麵包和德國麵包，漫畫主角也做出各種日本麵包，這讓原PO看了相當有感，也很想知道有沒有屬於台灣的麵包，於是發文詢問「如果有台灣麵包，哪一種麵包比較有機會冠上這個名稱呢？」

許多網友都推薦「蔥花麵包」比較能代表台灣麵包，「蔥花，滿滿的綠色」、「青蔥麵包沒有肉鬆」、「蔥仔胖」、「加蔥的都是」、「蔥花麵包，據說只有台灣在做麵包時用蔥」、「蔥花麵包最有特色」。

而「肉鬆麵包」也有許多人稱讚，「肉鬆麵包吧，真的是台灣獨有」、「肉鬆沙拉一票」、「肉鬆系列啊」、「台式麵包就是肉鬆麵包，好吃」、「肉鬆蔥花蛋捲」；另外還有網友也力推台灣獨有的特殊產品，「蘋果麵包，台灣原創」、「炸彈麵包」、「刈包」、「芋泥麵包」、「金牛角吧，很有特色」。