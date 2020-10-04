還記得「半屏山」髮型嗎？他po媽媽年代復古照 萬名網友懷舊

翻出舊時代的照片總是令人懷念，有一位網友在臉書社團「爆廢公社」po出一張「媽媽年代」的舊照，並問「有沒有人的媽媽也跟著流行走？」只見照片中五人一律穿著黑色皮衣，配上復古感滿點的「半屏山髮型」，掀起網友一陣懷念。

網友紛紛大讚，「很正耶」、「好強的氣場」、「很時髦耶」、「那個年代，是很前衛的造型」、「都很漂亮耶，以前沒修圖的年代，各個是真美」、「好懷念的髮型…」、「沒修圖的年代真的都很正！」

而關於這張照片的年代，網友們也議論紛紛，「6年級的回憶啊！超殺」、「4-5年級」、「我6年級沒這樣子啊…應該是3、4年級，我媽38年次，我就看過她的髮型是如此…」、「媽媽也是5年級有這種半屏山髮型」，還有年輕一點的網友表示，「這個應該是阿嬤的年代」。