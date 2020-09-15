56年前白花油營業部主任曝光 網友驚呼「旗袍最棒」

在台灣，或許每個人的童年都有這麼段記憶，每當身體不適時，長輩總會拿出一罐白花油塗塗抹抹。時間倒回56年前的經濟建設成果展覽會，當年白花油廠也有參加，而廠商特別聘請擔任營業部主任的中國小姐鄭慶寧一身旗袍亮相，美麗身姿讓網友直呼「旗袍最高」。

臉書粉絲專頁「報時光UDNtime」分享一張56年前的照片，圖中除了偌大的白花油看板，一旁還站著一位婀娜多姿、穿著合身旗袍的美女，乍看還以為是白花油的廣告海報，一看內文才知道原來是民國53年的經濟建設成果展覽會，當年白花油也有參加，甚至特別聘請中國小姐鄭慶寧擔任營業部主任。

貼文曝光後，勾起許多網友對白花油滿滿的回憶，紛紛表示「現在依然很好用」、「我的包包裡都會放著一瓶」、「從小用到大，依然是最愛無誤」；此外，還有人提到當年白花油為了行銷偏遠地區，甚至請託敲銅鑼、賣藥膏的武行藝團幫忙販售。

對於中國小姐鄭慶寧的亮麗身姿，則有網友驚呼「旗袍最高（日文中「最棒」的意思）」，還有人表示當年女星流行穿旗袍，但若沒有好身材襯托恐怕無法盡顯旗袍之美，讓他直言「可見那個年代的女星都真材實料」。