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哪種月餅口味最好吃？老饕點名「經典款」 地獄餡料跟著曝光
10月1日就是中秋節，相信大家會揪團烤肉、戶外賞月、吃月餅和柚子等，對此，有網友好奇發問「大家最喜歡吃什麼月餅」，不少人熱情回應，其中1種「地獄餡料」榮登眾人最不能接受的月餅口味。
原PO在PTT發文表示，自己不太挑月餅口味，唯獨滷肉餡料真的不行，為什麼會有人在甜餡裡包鹹肉，味道變得好複雜，「除了這個口味其他都能接受，蛋黃也行配豆沙很讚，還有更棒的口味嗎？」
貼文一出，蛋黃酥的呼聲最高，「只能蛋黃酥」、「綠豆口味的蛋黃酥」、「只吃蛋黃酥、綠豆椪」、「棗泥蛋黃酥」、「絕對是豆沙蛋黃酥」、「只愛蛋黃酥」。還有人推薦其他口味，「豆沙棗泥好，冰淇淋也不錯，蛋黃酥、綠豆椪也不錯」、「港式超棒，但熱量爆高」、「水果餡的我都喜歡」。
此外，網友們也都討厭鹹月餅，「包肉的鹹的都不行，不對味」、「咖哩和廣式不行」、「肉鬆超噁」、「不要鹹的都可以」、「跟原PO一樣不愛鹹肉，而且油耗味很重」。
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