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傳統豆花 VS.丁香豆花誰勝出？ 網答案一面倒

聯合新聞網 / 綜合報導
夏天來一碗冰涼的剉冰豆花，非常消暑。示意圖／聯合報系資料照
夏天來一碗冰涼的剉冰豆花，非常消暑。示意圖／聯合報系資料照

豆花是台灣常見的古早味甜點，尤其炎炎夏日，來一碗灑滿剉冰的豆花，清涼消暑。不過其實豆花也分成兩種，一種是口感綿密的傳統豆花，另一種是口感滑順且較硬的丁香豆花，究竟哪一種更讓網友喜歡呢？

有網友在PTT女孩板討論「大家喜歡吃哪種豆花？」，原PO將市面上的豆花粗略分為兩種，一種是口感綿密細緻的傳統豆花，通常是用鹽滷或石膏做的，有時候在豆花上看得到顆粒，例如小X門那種豆花。另一種則是口感較滑順且較硬，但吃起來也比較沒豆味的豆花，通常顏色比較透明，是吉利丁或是寒天做成的豆花，例如丁香豆花或冷凍豆花。原PO表示自己較喜歡傳統豆花，「但青菜蘿蔔各有所好，大家比較喜歡哪一種呢？」

此文引起網友討論，大部分網友都是「傳統豆花派」，「傳統花生豆花」、「傳統的」、「傳統豆花一票」、「傳統豆花軟綿綿好吃！」、「硬的豆花像假的」、「第二種根本布丁」、「第二種才不是豆花！」但丁香豆花也是有人喜愛的，「夏天布丁豆花，冬天傳統花生豆花」。

而網友也分享自己喜愛的配料，「一定要加豆漿」、「傳統豆花，只加糖水」、「花生加粉圓」、「傳統豆花跟黑糖加到爆的」、「傳統豆花配上花生或薏仁真的很好吃」、「傳統豆花，只接受加糖漿」、「小時候屏東客家庄豆花只加綠豆蒜，出了客庄才有加剉冰料的」。豆花與什麼配料都百搭，不過最多網友心目中的「絕配」還是「花生」，「花生搭豆花真是天生一對，就像牛郎織女一樣」。

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