翻出古董機！一插充電線竟能開機 網回憶：當年貴到要人命
隨著時代進步加上科技日新月異，通訊產品也跟著變化，從黑金剛到智慧型手機，不過日前有網友翻出10幾年前的Sony Ericsson手機，令人驚訝的是插上充電線竟能開機，讓他興奮直呼「時代的眼淚」。
原PO在臉書社團「爆廢公社二館」貼出2張照片，並表示整理家中發現型號K610i和Cyber-shot的手機，由於是10幾年前流行的通訊產品，因此對開機不抱任何希望，怎料插上充電線竟還能使用，讓人不得不佩服零件的耐用程度，而童年回憶也跟著湧上心頭。
照片在網上曝光，引來一票網友熱議，「好懷念，想玩貪食蛇」、「想當年一支都貴到要人命」、「以前拿Sony真的炫耀死了」、「Sony的電池都很厲害」、「充電線還在實在頗厲害」、「這兩支都用過耶」、「當年這牌子可是大廠啊！」、「這支拿在學校是有錢人的象徵」。
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