他拍下路邊男孩搬貨讚懂事 網友回憶暑假都忙什麼

暑假對學生來說，學校的課業可以暫時丟到一邊，總是代表著歡樂的玩樂時光，就連大人也常哀嘆為什麼已經沒有暑假可放。不過在某些經濟情況較差的家庭，不用上學的孩子也是重要的生產力，一位網友在網路PO出一張小孩幫忙搬貨的照片，問大家以前的暑假時光都怎麼渡過呢？

有網友在「爆廢公社二館」發表兩張照片，照片中可見一個男孩在小貨車旁搬運箱子，網友寫下「暑假同學都在傳說對決（知名網遊），這孩子居然願意陪著爸爸送貨～」讚許小孩懂事。他也回憶起自己小時後暑假都怎麼過，自白都是抓魚、抓蝦、水鴛鴦炸糞坑，「連家裡馬桶都被我打破過！」非常調皮。

網友看到照片紛紛留言這個孩子很乖、幫家人分擔工作，「好棒的孩子，還能跟爸爸一起培養感情」、「不迷戀線上遊戲，能幫家裡做事，這小孩會有前途的」、「這樣很好能夠讓小孩子知道爸爸平常的工作都是在做什麼，總比在家裡耍廢好吧，以後長大這也是一種回憶。」

也有人說自己小時後也都得幫忙家裡，「我童年暑假寒假也每天早上6點起床跟著我爸上班」、「以前暑假陪我爸去出車，我爸是長途司機，陪他去搬飼料」、「我家務農，暑假都要上山幫忙」、「從小四開始幾乎寒暑假都在阿姨的自助餐店幫忙」、「在舅舅工廠打工弄的全身都瘀青」、「從15歲開始打工」、「陪我爸去工地搬水泥，田裡挖地瓜、去海邊控窯」。有人說去觀光區看到一家大小在擺攤工作，都覺得小孩好懂事，會幫父母分擔事情。

多數人則回應到處玩到處野，「控窯、偷釣魚、玩BB槍」、「湯姆熊打到爽，網咖去到警察來才閃」、「滿田間亂跑，控窯、釣青蛙、打球！現在的孩子根本不知道那些是什麼了」。一位網友回憶小時候都往小溪裡跑，便宜的組合釣竿就到溪裡釣魚，米糠炒到香味出來拌飯當抓溪蝦誘餌，溪邊玩水游泳，「天氣熱就是往溪裡跑就對了。」當然也有人說暑假從頭玩到尾，「最後幾天才趕暑假作業。」